Toño Centella atraviesa un duro momento luego que su hermano Willy falleciera a causa del COVID-19. El popular cantante se encuentra devastado y así lo evidenció en su cuenta de Facebook.

Y es que fue en esta red social que el cantante realizó una publicación para dar a conocer la triste noticia a todos sus seguidores y dedicarle un mensaje de despedida a su familiar.

“No, no, no puede ser mi hermano, Wilfredo Domínguez Vásquez. Willy, porque hermano tan joven, lleno de vida, pero luchaste hasta el final”, se lee al inicio del post.

“Estoy muy apenado y triste, ya estas al lado de nuestra madre Teresita, vuela alto hermano, vuela alto”, agregó el popular cantante.

El breve pero sentido mensaje estuvo acompañado de una fotografía en donde se ve a su hermano junto a su progenitora, quién falleció hace un año también a causa del coronavirus.

Este lamentable hecho ocurrió el pasado 30 de julio. El intérprete compartió también algunos videos del velorio y del entierro, en los que agradece a las personas que lo acompañaron a despedir a su hermano.

Recordemos que hace solo unas semanas Toño Centella y su esposa Johana Rodríguez recibieron la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos, a donde viajaron con sus hijos para disfrutar unos días de vacaciones.

