Por: Carla Chévez

Toño Centella es un ‘guerrero’ que desde muy joven fue un mil oficios antes de convertirse en uno de los exponentes de la música chicha y, por eso, en este tiempo de cuarentena está vendiendo sus ‘mascarillas centelleras’, hace shows virtuales y se prepara para celebrar, este 27 de julio, sus veinte años de vida artística.

Hace poco te escuché en un vivo con José María Palacios, ‘Chacaloncito’, que no le haces ‘asco’ al trabajo y sabes ‘recursearte’...

Siempre me ha gustado trabajar, llené combis, fui estibador, hice pan, soy un guerrero y en este momento que vivimos, más. Como a todos los artistas la cuarentena nos afectó, pero hay que sobrevivir y ahora estoy vendiendo mis mascarillas centelleras.

¿Tú las confeccionas?

No, me las hace un empresario de Gamarra pero yo las vendo. A partir de cinco unidades yo mismo soy, voy y te las entrego a tu domicilio. Felizmente la gente me está colaborando.

La música está en stand by por el momento...

No, porque ya hice algunos shows virtuales y ahorita estoy preparando mi concierto online por mis 20 años de vida artística al lado de mi grupo Centella. El concierto será este 27 de julio, las entradas cuestan 20 soles y pueden comprarlas vía Yape o por transferencia en el BCP. En este espectáculo lanzaré dos temas, ‘Tu conciencia’ y ‘Me equivoqué’, que grabé con mi compadrito ‘Chacaloncito’.

¿Y cómo estás de salud?

Gracias a Dios estoy bien, me estoy cuidando mucho, así como mi familia.

VIDEOS RELACIONADOS

Patty Wong habla de los cuidados a sus trabajadores (TROME)