El cantante Toño Centella contó que se le están acabando sus ahorros, así que ha pensado en vender papas y salir a cantar en las calles con su parlante para generar ingresos.

“Tenemos que reinventarnos porque ya no tengo ahorros. Un amigo me ha dicho para vender chanchos o papas, así que no tengo vergüenza ni nada para replantear mi vida”, pronunció Centella.

No habría de qué avergonzarse porque el trabajo dignifica al hombre…

Así es. Además, yo me inicié lustrando zapatos, lavando carros y vendiendo pan. Sé que si me pongo a vender mis papas la gente me compraría porque me quiere.

Entonces, podrías ser el ‘Rey de la papa’…

Claro. También he pensado en salir a las calles con mi parlante, tal como hacen algunos mariachis, para recoger mis monedas. Seré un mil oficios, también quiero vender comida por delivery en Comas.

¿Ya se le acabaron los ahorros?

Sí. Por eso pienso en salir a caminar con un parlante, cantaría dos o tres canciones para que la gente me dé unas monedas, sino ¿cómo sobrevivo y salgo adelante?

¿Cómo está su situación sentimental?

Estoy soltero y tranquilo. He preferido tomarme mi año sabático en el amor, todavía no pienso en enamorarme.

¿Tiene miedo de volver a enamorarse?

Claro. Además, primero tiene que quedar bien mi situación (de divorcio), que sigue su curso, pero todo es un proceso.