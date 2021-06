Toño Centella viajó a Nueva York con su esposa Johana Rodríguez para vacunarse contra el coronavirus y disfrutar de una corta ‘luna de miel’. “Gracias a Dios ya nos vacunaron con la ‘Johnson’, estamos tranquilos y no hemos tenido síntomas adversos, pero igual me seguiré cuidando porque no me creo inmune, no hay que bajar la guardia”, expresó Centella.

¿Aprovecharás tu estadía en Nueva York para tener una ‘luna de miel’ con tu esposa?

Así es. Vine a desestresarme un poco, a salir de la rutina y a disfrutar con la familia. Me traje a mis dos hijos y mi esposa Johana, con quien estamos muy unidos y contentos. Además, hay gente que se ha enterado que llegué y me están llamando para algunas presentaciones, así que el 19 estaré en Nueva Jersey y el 20 iré a Miami.

¿Cuándo regresas a Lima?

Me quedaré un mes por aquí. Ojalá que para julio o agosto que regrese a Perú ya nos dejen trabajar con todos los protocolos de bioseguridad, porque en varios países ya se reactivaron los eventos. Solo pido que nos dejen trabajar y que no nos persigan como si fuéramos delincuentes por hacer ‘privaditos’. Ya llevamos casi un año y medio de para en el ámbito artístico. Es mucho tiempo sin percibir ingresos y las deudas no perdonan a nadie.

VIVE NUEVA ETAPA EN EL AMOR

Después de varios meses de guardar silencio con respecto a su vida privada, el cantante Toño Centella se animó a gritar su amor a los cuatro vientos por su esposa Johana Rodríguez, con quien retomó su relación de pareja y recientemente estuvieron de ‘luna de miel’ por la ciudad de Cusco, pero no compartieron ninguna fotografía juntos de su viaje, sin embargo, Trome tuvo acceso a una foto de la parejita disfrutando de su amor por la ciudad imperial.

Cabe mencionar que Toño y Johana han sido captados juntos en más de una oportunidad por el programa ‘Magaly Teve, la firme’ , sin embargo, ninguno de los dos se animaba a hablar sobre la sonada reconciliación.

“Me he mantenido en silencio (sobre su reconciliación) y me mantendré así porque todavía hay gente que habla, que me dicen cosas, pero yo solo les escucho y no les respondo”, recalcó el cantante

“Recién estoy recuperando el amor de mi esposa, sé que cometí muchos errores y no los pienso volver a cometer. Divulgué mi vida privada por cólera pero no pienso volver a hacerlo. De los errores se aprende”, indicó