EN LA MIRA. Toño Centella está nuevamente en el ojo de la tormenta, aunque esta vez el motivo no es el fuerte enfrentamiento que mantiene con un aún esposa Johana Rodríguez, a quien hace unos días acusó de infidelidad.

Según la página EPA Noticias, el popular cantante habría realizado una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Facebook durante la madrugada de este lunes 10 de agosto.

“Privadito”, habría sido el título del ‘En vivo’, donde se observa que decenas de personas se divierten en un concierto realizado por Toño Centella. Ninguno de los asistentes porta mascarilla ni mucho menos protector, aunque aún no se sabe si el evento se realizó recientemente o se trata de una presentación antigua.

Toño Centella habría dado concierto en plena pandemia y sin protocolos de seguridad | TROME

Rápidamente, el video se viralizó en redes sociales y generó la indignación de miles de internaturas, que lamentaron que los fans del cantante hayan incumplido todas las medias para evitar los contagios de coronavirus, incluso tomando del mismo vaso de cerveza.

“Ojalá esta gente después no se queje cuando no tenga una cama en el hospital o respirador”, “Muy mal, esa es del peruano que se cree “Vivo” luego reclama y le echa la culpa al gobierno cuando están muriendo”, “Que mal ejemplo en serio hay tanta ignorancia que no se ponen a pensar en la situación en la que vivimos ojalá que no pase a mayores”, fueron algunos de los comentarios de las redes sociales.

