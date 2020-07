Toño Centella desmintió que Marvin ‘Zaperokito’ esté recibiendo amenazas de muerte, según contó el director de la agrupación salsera, Johnny Peña. El joven tendría un romance con la aún esposa del chichero, Johana Rodríguez.

“Hola, qué tal, buenas tardes. Gracias por la muestra de apoyo de todos. Ya salí bien de la operación (de manga gástrica). Me levantó con la sorpresa que la gente está hablando cosas que no deben ser, que esas personas que están vinculados a mi exesposa están recibiendo amenazas”, comentó el cantante.

Como ya lo había anunciado, Toño Centella se sometió a una delicada operación de la manga gástrica, de la cual salió bien. Aunque no está del todo recuperado, el chichero ofreció unas palabras para desmentir todo sobre lo que ha dicho Johnny Peña.

“Yo, sinceramente, desmiento rotundamente esto porque no tengo nada que ver. Ya son cuatro días que he estado dolido y no he tenido tiempo para conversar casi con nadie. Yo soy una persona buena, nunca me gusta hacer daño a nadie. Yo desmiento rotundamente estas habladurías”, agregó.

Finalmente, Toño Centella le pidió a sus seguidores que ya no estén hablando mal de los integrantes de la Orquesta Zaperoko porque lo que él vivió con su aún esposa es parte del pasado.

“Quiero decirle a los ‘centelleros’ que se calmen, que no estén hablando mal de estas personas, ya fue, capítulo cerrado y capítulo renovado. Gracias, amigos”, concluyó.

Toño Centella desmintió amenaza de muerte a integrante de Zaperoko. (Facebook)

HABLA ‘ZAPEROKITO’

‘Zaperokito’, descartó que haya tenido una relación sentimental con la esposa de Toño Centella.

“No tengo nada que contar soy amigo de ella y nada más”, afirmó a ‘Magaly TV, La firme’.

Sobre las sindicaciones que él tiene el reloj de oro como lo dijo Toño Centella, ‘Zaperokito’ manifestó que ‘son estupideces’.

“No hay ninguna cadena señorita... ¿El reloj también es igualito? Eso es mentira”, concluyó.

Esposa de Toño Centella descartó infidelidad. (Magaly TV, La Firme)

