Tony Rosado y su fuerte acusación al programa de Magaly Medina: "Han editado la entrevista para hacerme quedar mal"

Tony Rosado está dispuesto a todo. Luego que el Ministerio Público decidiera abrir una investigación contra el cantante como presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres por sus polémicas frases, el cantante grabó un video en Facebook y le dedicó unas palabras a Magaly Medina

El 'ruiseñor de la cumbia' negó tajantemente tener canciones que inciten al asesinato de mujeres como otros grupos. Tony Rosado indicó que se sentía un poco triste por todo lo que estaba ocurriendo.

"El saludo es para expresar lo que está pasando en todos estos días. Tantas cosas que están pasando y diciendo, que yo incentivo que maten a las mujeres. Y eso es lo que más me sorprende, porque mis canciones no dicen: 'Si ella no te quiere, mátala. No, no entiendo por qué", declaró Tony Rosado.

También le dedicó varios minutos a hablar sobre el programa de Magaly Medina. Según el cantante, 'Magaly TV: La Firme' lo contactó por teléfono y él contestó a todas las preguntas, pero aseguró que sus respuestas habían sido editadas.

"El programa de la señora Magaly me entrevistó por teléfono y han editado lo que yo he dicho. Me han hecho unas preguntas, yo las he contestado y lo han editado para ponerlas en otras cosas. Lo han editado para hacerme quedar mal a mí", indicó Tony Rosado.

El cantante manifestó que él tiene 4 mujeres en su vida: Su esposa, sus dos hijas y su nieta. Por ese motivo, jamás incentivaría el odio y agresión a las mujeres, sino todo lo contrario.

"Yo no estoy de acuerdo con eso de que maten a las mujeres, porque mis canciones no dicen: 'si ella no te quiere mátala'. No, yo porque yo amo a las mujeres. Yo tengo en mi poder cuatro mujeres. Mi esposa, mis dos hijas y mi nieta. ¿Cómo van a creer que yo odio a las mujeres?", dijo Tony Rosado.

El cumbiambero explicó que él le cantaba a la infidelidad tanto del hombre como de la mujer, algo que él vivió al inicio de su carrera. Sin embargo, espera que la investigación del Ministerio Público demuestre que él no incentiva violencia contra las mujeres.

"Yo le canto a la infidelidad. Bien del hombre o de la mujer. Por eso me siento un poco triste y dolido. Siento que va a pasar. Me van a investigar como dicen y se darán cuenta que yo no incentivo a que maten a la mujer ni a nadie", finalizó Tony Rosado.