Tony Rosado no se aguantó y mentó la madre al presidente Martín Vizcarra en concierto | VIDEO

No aprende. Tony Rosado volvió a mentar la madre a su público, llegando a insultar al presidente Martín Vizcarra en un concierto con su agrupación en la 'Feria Agropecuaria Señor de Pampacucho' en la localidad de Sicuani (Cusco). Incluso, el cumbiambero justificó que lo contratan para decir lisuras.



Según Tony Rosado, a él lo molestan "para que se olviden que están matando gente en Arequipa", refiriéndose al proyecto minero Tía María.



"Sí, yo lo he dicho, son unos rateros de mier... porque yo tengo cojones, no como el presidente (Martín Vizcarra) que ni hu... tiene. ¡Viva el Perú!", dijo Tony Rosado en el concierto.



Tony Rosado indicó que no tiene miedo de ir a prisión porque "el Perú" lo va a sacar de la cárcel, siendo aplaudido por los asistentes al concierto.

Tony Rosado insultó al presidente Martín Vizcarra. (Video: Magaly Tv. La firme)

Hace unos días, Tony Rosado soltó una desafortunada frase durante otro concierto: "Hay una señora (Magaly Medina) que salió en televisión a decirme que soy un delincuente. Yo ¿a quién he matado? ¿a quién he violado? A nadie. A la única que he violado es a mi mujer, y por eso me dice delincuente".

Tras las indignantes declaraciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció a través de su cuenta de Twitter y pidió que la Fiscalía abra una investigación de oficio.



"La violación sexual dentro del matrimonio también es un delito. Si alguien lo confiesa públicamente, la fiscalía debe actuar de oficio. ¡Cuando una mujer dice NO, es NO! ¡Con la integridad de las mujeres no se juega! #NoMásViolencia", dice el tuit por las palabras de Tony Rosado.