Animador que fue humillado e insultado por Tony Rosado: "Aguantaba por necesidad" | VIDEO

Después que se difundiera el video en el que Tony Rosado humillaba e insultaba a un animador en un concierto que dio el cumbiambero en Huacho en febrero pasado, el programa de Magaly Medina contactó al presentador para saber qué sucedió.

Yeison Aquino Rodas de la Internacional Pacífico dejó de trabajar con Tony Rosado después del exabrupto del cantante contra el animador.

"¿Entendieron lo que dijo? Ya le estoy enseñando, pero no aprende este burro de mie***. Yo siempre digo: el que nace burro, muere burro (...) Tienes cerebro de piedra", expresó Tony Rosado en ese concierto en febrero pasado contra Aquino Rodas.



Pese a que Tony Rosado se percató que su animador se sintió incómodo con sus palabras, no le pidió disculpas, sino que lo siguió hostigando: "En vez de aprender, se molesta todavía. Está molesto".

Tony Rosado insultó y humilló a su animador en pleno show: "No aprende este burro de mie...". (Video: Facebook)

Aquino Rodas dijo que aguantaba a Tony Rosado por "necesidad": "Por el sueldo que necesitaba. En ese tiempo no tenía mucho trabajo", indicó el también músico.

El presentador sostuvo que no se comprendía con Tony Rosado porque a veces tenía buen humor y otras no, pero como decía que era el "jefe" no le podían decir nada.

"Él (Tony Rosado) mencionaba que como era el dueño si quería te botaba, te mentaba la madre y se acababa", dijo el músico, quien finalizó que sus compañeros siguen con el cumbiambero por "necesidad".