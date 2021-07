El cantante Tony Rosado reveló que está angustiado porque dos de sus familiares fueron llevados de emergencia al hospital, al caerles una pared encima durante el sismo de magnitud 6.1 que se sintió la tarde de ayer en Sullana, Piura .

“Estoy muy preocupado porque no sé cómo están mi sobrina de 25 años y su bebé. La pared de la casa de mi tía se cayó sobre mi sobrina y su bebé, a quienes los estuvieron buscando (entre los escombros), pero gracias a Dios ya los llevaron de emergencia al hospital, ojalá no les pase nada grave”, dijo el ‘Ruiseñor de la cumbia’.

Asimismo, detalló que sus familiares viven en el centro de Piura, en la avenida Bolognesi, y que las viviendas en su mayoría ‘están construidas de caña y barro’.

“Estamos afrontando una pandemia, hemos esperado un año y medio para trabajar, y ahora que venga este terremoto, porque así me dice mi familia que se sintió”, agregó.

“Le pido a mis paisanos que se calmen, oren mucho y hay que agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Mi hija mayor Susan también estuvo en Piura con mi nieta, pero ya me comuniqué con ellas, sé que están bien, pero me contó que hay gente en la calle asustada”, manifestó.

Por su parte, Giulliana Rengifo aseguró que sus familiares que viven en Piura se encuentran bien de salud, pero la vivienda de uno de ellos fue afectada por el fuerte sismo.

“Mi mamá me llamó asustada y llorosa para contarme que sintió un terremoto, la tranquilicé y llamé a mi familia en Sullana, donde fue el epicentro y me cuentan que están bien, pero se han rajado algunas paredes (de su casa). Me han mandado imágenes de la Catedral de Piura que se ha caído, de la Municipalidad, qué terrible, es una pesadilla”, contó la cantante desde Madrid, donde se encuentra cumpliendo una gira artística.

A su vez, pidió a sus paisanos ‘mantener la calma, orar mucho, siempre estar alertas y con sus mochilas de emergencia’.