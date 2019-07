Tony Rosado se burló de Magaly Medina e insultó a mujeres en show: "Van a decir que te he violado en su programa"

Además de perder los papeles con el programa de Magaly Medina, Tony Rosado también insultó a las mujeres en el último show que realizó en Santa Anita. Una vez más, 'El ruiseñor de la cumbia' volvió a sobrepasar sus límites.

Así, Tony Rosado recibió a Erika Luz Palomino-más conocida como Paloma de la Guaracha-en su escenario, sin dejar de faltar el respeto con sus palabras.



"Mañana sales en (el programa de) Magaly (Medina) y dicen: Tony Rosado te ha violado", mencionó el cantante, siguiendo con sus insultos al público.



Tony Rosado insultó a las mujeres en su último show. (Video: Magaly Tv. La firme)

Para Tony Rosado los excesos que comete "no son cosas importantes" porque "hay cosas peores", minimizando lo que hizo.



Tony Rosado intentó justificar por qué golpea a sus músicos: "Los coros los hacen mal, entonces me dio cólera escucharlos y les tiré su golpe porque no hacen lo que les digo. Si lo hacen otra vez, los despido".



Sin embargo, cuando Tony Rosado fue consultado por el animador que insultó y humilló, llamándolo "burro de m...", el 'ruiseñor de la cumbia' sostuvo que no lo conoce de una manera agresiva.