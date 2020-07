El cantante Tony Rosado contó que se le acabaron los ahorros y ha invertido lo último que le quedaba en su car wash ‘Lucero’, que inaugurará mañana en la ciudad de Piura.

“Tenía un local, ‘Palacio del ritmo’, que era restaurante y salón de baile, pero he utilizado la mitad para implementar mi car wash. Tomé la decisión en vista de la crisis económica, no se puede hacer eventos ni nada, así que junto a mi hija hicimos este cambio”, sostuvo.

Al iniciar la cuarentena dijo que sobreviviría gracias a sus ahorros. ¿Ya se acabaron?

Sí, se acabaron. Pensé que todo se iba a restablecer para julio y empezaría a trabajar, pero todavía regresaremos a los escenarios el próximo año y no puedo esperar tanto. Las deudas siguen y tengo que pagar.

Su colega Marisol, ‘La faraona’, señaló que le gustaría que el gobierno autorice los conciertos, pero con un aforo reducido de gente. ¿Piensa igual?

No. Olvídate, sería algo inaudito, tanto que se ha cuidado la gente para que salgan a bailar, no. El contagio sigue, así que se tiene que esperar que salga la vacuna. No soy partidario de eso (lo que ha dicho Marisol), hay que buscar otra manera de salir adelante y que la señora busque otra forma de generar ingresos. Es peligroso que la gente se amontone.

Marisol contó que venció al coronavirus. ¿Ha pasado por lo mismo?

No. Me sigo cuidando bastante.