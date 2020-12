El cantante Tony Rosado está optimista porque el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, anunció que en marzo del próximo año regresarán los eventos y conciertos, pero con aforo reducido.

“Ya me han llamado para separar fechas para el próximo año, escuchar la noticia ha sido un alivio, porque ya no sabía qué hacer. Cantar es mi único trabajo y lo que me genera ingresos. No podría dejar de cantar porque es algo con lo que nací y moriré haciéndolo”, sostuvo Tony.

¿Cómo está su salud?

Gracias a Dios que no me he contagiado, estoy tranquilo, sano y feliz porque podré trabajar dentro de poco.

¿No le llegan propuestas de ‘privaditos’?

No. Además, será para que luego Magaly (Medina) salga a ‘maletear’. Prefiero cuidarme y proteger a mi familia, pues son lo más valioso para mí.