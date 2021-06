Tony Rosado fue captado en un ‘privadito’ en un restaurante de San Juan Miraflores pese a las restricciones del Gobierno para evitar el coronavirus. Aunque en el local se informaba que solo era un lugar para almorzar, esto no era lo que ocurría al interior del establecimiento, según las cámaras de ‘Magaly Tv. La firme’.

Las mesas estaban llenas de cerveza mientras que el músico cantaba sus temas más conocidos. Hace unas semanas, el cantante había pedido a sus colegas que esperaran para que se reactive todo, él no lo hizo.

“¿Sí se puede hablar lisuras? ¿Sí se puede decir lisuras? Tú también me has visto, c**** (...) A las mujeres que no saben querer, a ellas que les gusta andar con uno y con otro. Para ellas que tienen corazón de piedra, que no saben querer, pero sí cobran bien”, dijo Tony Rosado en el escenario, una vez más, denigrando a las mujeres.

Cuando el cantante fue abordado por los ‘urracos’, el intérprete evitó a los reporteros de ‘Magaly Tv. La firme’. “El local no es mío. Reclámale a la gente, a mí no”, dijo.

La policía llegó al local y el banner de la presentación del cantante fue quitado del lugar mientras que los asistentes intentaban salir del restaurante para evitar las multas. En ese momento, Tony Rosado ya no estaba.

Otro personaje de Chollywood quien fue captado fue el exfutbolista Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez, sin embargo, al ser consultado por los ‘urracos’, desmintió que haya estado en el local.