Giuliana Rengifo: "Considero que Tony Rosado incita a la violencia hacia la mujer"

En compañía de tres abogados y dos agentes de seguridad, el polémico cantante Tony Rosado acudió ayer por la tarde al Ministerio Público, luego que se abriera una investigación por incentivar la agresión en contra de la mujer.



“He venido porque todavía no me han notificado y quiero saber sobre mi caso”, expresó el cantante.



Asimismo, el músico reconoció que ha cometido excesos en sus conciertos y aprovechó para pedir disculpas públicas.



“Reconozco los excesos y me disculpo. No hago apología, pero sí hubo exceso. Las cosas van a cambiar, ahora seré más calmado (en sus shows), no hablaré palabras soeces ni nada parecido. Cómo voy a odiar a las mujeres si vivo con cuatro en mi casa, pues tengo a mi esposa, dos hijas y mi nieta. La mujer es lo más hermoso que hay en el mundo”, precisó.



‘INCITA A LA VIOLENCIA’

​

En tanto, la cantante Giulliana Rengifo considera que las disculpas de Tony Rosado no son sinceras.



“Me parece bien (que se haya abierto una investigación) porque es una persona pública y hay que dar un buen ejemplo. Sí considero que incita a la violencia hacia la mujer y parece que se dio cuenta de que metió la pata y pide disculpas”, expresó la piurana.



Por su parte, el cantante Pelo D’ Ambrosio dijo que está de acuerdo con la investigación que el Ministerio Público abrió en contra de Tony Rosado.



“Si la justicia dice que hay causal para una investigación, hay que hacer lo que pide la ley. Nunca voy a estar de acuerdo con el maltrato hacia la mujer”, dijo.