QUÉ FUERTE. El comediante Manolo Rojas echó a Tony Rosado como el cantante que habría realizado tocamientos indebidos a ‘La Uchulú'. Según el pintoresco personaje, un artista le faltó el respeto “dándole un palmazo en el trasero” cuando se encontraban en ‘El Reventonazo de la Chola’.

En declaraciones para ‘América Hoy’, Manolo aseguró que -escuchó de fuentes cercanas- que el cumbiambero le jugó una pesada broma a ‘La Uchulú', pero en ningún momento buscaba acosarla ni tocarla indebidamente.

“Él ha dicho que ha sido un cantante, yo creo que fue Tony Rosado, que le hizo una broma, creo, nada más. Creo que no lo ha hecho con maldad ni acoso, salió un chiste así, fue una broma en realidad, no fue un acoso, ni nada . Una chacota, todos se rieron, no vi esa escena , dijeron que le acaba de meter una palmazo, pucha, se pasa, pero ahí quedó. Se había jugado con él y no lo conoce ”, reveló.

Todo sobre el caso de la 'Uchulú'

TONY ROSADO ENFURECE Y DESMIENTE ACUSACIÓN

El programa ‘América Hoy’ también se comunicó con Tony Rosado para pedirle sus descargos ante la acusación de ‘La Uchulú', sin embargo, el cantante se molestó fuertemete y terminó insultando.

“ No saben cómo hacer noticia. Esos maric.. de mier..es mentira todo eso ”, dijo.