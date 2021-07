La madrugada del pasado martes 29 de junio, el cantante Tony Rosado fue intervenido por realizar un show en pleno toque de queda en el Callao. Esa era la segunda vez en una semana que el cantante era captado en un concierto presencial a pesar de la pandemia del coronavirus.

Tras la ola de críticas que generó su intervención, su hija, Susan Rosado, decidió enviar un contundente menaje en el que acusa a todos sus detractores de ser ‘doble moral’.

“Me gustan todos los animales, menos los sapos... Pero si quieren saber lo que pienso ahí está. Dejen de escribirme para ver si les cuento algo, cuando nunca en su vida me han preguntado si estoy respirando”, escribió Susan Rosado en Instagram.

Instarándula compartió videos de Tony Rosando cantando en una reunión, prohibida por la situación de la pandemia en el Perú. Músico no tiene mascarilla, comparte el vaso de cerveza con una joven y hasta fuma mientras canta. Video: Instarándula

Susan Rosado señaló que la gente no reacciona cuando se generan aglomeraciones en otro tipo de contextos y, en cambio, critican a su padre por ‘trabajar’ realizando conciertos presenciales.

“Cuando la prensa está alborotada detrás de los políticos ¿no hay contagio? ¡En los programas de TV han salido más de un contagiado y nadie dice nada! Tienen artistas invitados, los mismos periodistas infectados, etc. y todos mudos. Encima siguen haciendo tv y tienen la moral para jod... y hablar de los cantantes y músicos que tienen más de un año sin trabajar porque el gobierno hace ni dice nada, ni siquiera los apoya, pero claaaaro hablan y jod...”, añadió.

Hija de Tony Rosado explota contra quienes critican a su padre por hacer ‘privaditos’:

Finalmente, la hija de Tony Rosado señala que nadie ‘puede vivir más de un año de sus ahorros, por lo que su padre se ha visto en la obligación de realizar más eventos y privaditos.

“Y no me salgan con que tuvieron que ahorrar y tanta vaina, díganme quién mie... vive más de un año de ahorros? Doble moral de todos!! Restaurantes llenos de gente y nadie dice nada, pero cuando algún artista se presenta, ahí sí hay COVID. Centros comerciales llenos de gente, las marchas, etc... ¡No jod...!”

La Policía Nacional intervino al cantante Tony Rosado cuando realizaba un concierto en una fiesta Covid, en el Callao. El cantante recibió la multa correspondiente por no cumplir con los protocolos establecidos. (Fuente: América TV)

