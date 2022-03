Tony Rosado enfurece al reclamar dinero que le debían por show y lanza insultos: “¡No grabes!”

Un video circula por las redes sociales donde se observa al cumbiambero Tony Rosado enfurecido y reclamando a una organizadora de eventos el monto de un dinero que le debían por el show realizado. Las imágenes se han hecho viral en la plataforma de TikTok. ¿Qué pasó?

Según se aprecia en el video, Tony Rosado se acerca a un módulo donde venden cervezas al interior de un local donde se juega fútbol para reclamar el dinero que le debían. Totalmente ofuscado y molesto, el cantante no recibe una respuesta positiva de la supuesta organizadora.

“Dame los 500 y tú arreglas con él” , se le escucha decir al cantante obteniendo el apoyo de las personas que tiene alrededor. Ellos también piden a la señora que vende alcohol, que le entregue el dinero.

“A él no le importa”, se escucha. Sin embargo, la mujer responde incómoda: “No, no es que no le importa, sino que yo soy responsable de la cerveza”.

“Oe, páguenle a Tony por favor, sino la seguridad rescate 111 los va a sacar”, se escucha decir también. Sin embargo, el cantante se molesta porque lo están grabando y tira una botella de plástico encima. “No grabes conc***” , arremete.

TONY ROSADO ACTIVO CON LOS EVENTOS

A través de sus redes sociales, el cumbiamero Tony Rosado continúa promocionando los eventos al que asiste, sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado sobre este video que se ha hecho viral.