Tony Rosado justificó el feminicidio en el Perú: "El hombre mata a la mujer porque no le hace caso"

Tony Rosado sobrepasó sus límites. El cantante de cumbia indicó que las humillaciones que sufren las mujeres en sus conciertos no tienen nada que ver con los feminicidios que ocurren en el Perú.

En una nueva entrevista con el programa de Magaly Medina, Tony Rosado dijo que las "chicas se suben al escenario" para que las toque. "Se suben a bailar, me cogen, se ponen de poto entonces qué quieres qué haga", se justificó el 'ruiseñor de la cumbia'.

Cuando la reportera de Magaly Medina preguntó a Tony Rosado si sus mensajes incentivan el odio a la mujer, el cumbiambero respondió negativamente.

"No, si el hombre ha matado a la mujer es problema de él. La mata porque le tendrá odio o porque la mujer no la hace caso", dijo Tony Rosado.

Pese a su respuesta, Tony Rosado consideró que no es machista: "Cada persona tiene su manera de ser", mencionó.

Para Tony Rosado, parte de los asistentes a sus conciertos van a verlo porque habla lisuras: "Si no digo groserías, se molestan conmigo", concluyó.

Tras la entrevista a Tony Rosado, Magaly Medina pidió la intervención del Ministerio de la Mujer y ministra de esa cartera, Gloria Montenegro.

Tony Rosado justificó el feminicidio en el Perú. (Video: Magaly Tv: La firme)

LA GUERRA ENTRE TONY ROSADO Y MAGALY MEDINA

Tony Rosado arremetió contra Magaly Medina. El 'ruiseñor de la cumbia' estuvo en el centro de las críticas luego que el programa 'Magaly TV: La Firme' difundiera acusaciones en su contra por su trato a las mujeres que suben al escenario.



Un reportero del programa de Magaly Medina fue en búsqueda de Tony Rosado a uno de sus conciertos para que dé una justificación sobre su comportamiento, pero el cantante lo mandó al "car..."



Para Tony Rosado los excesos que comete "no son cosas importantes" porque "hay cosas peores", minimizando lo que hizo.

Tony Rosado insultó a las mujeres en su último show. (Video: Magaly Tv. La firme)

"Quizás mi error fue escupir en el escenario, pero lo hice porque estaba mal de la garganta. Ahora Magaly quiere hacer creer a la gente que yo soy cochino, al contrario, ella es la cochina porque una vez se bajó el calzón en su set", recordó Tony Rosado.



Tony Rosado intentó justificar por qué golpea a sus músicos: "Los coros los hacen mal, entonces me dio cólera escucharlos y les tiré su golpe porque no hacen lo que les digo. Si lo hacen otra vez, los despido".



Sin embargo, cuando Tony Rosado fue consultado por el animador que insultó y humilló, llamándolo "burro de m...", el 'ruiseñor de la cumbia' sostuvo que no lo conoce de una manera agresiva.