Tony Rosado aseguró que no visitaría el programa de Magaly Medina así le ofrezcan mucho dinero y tampoco será ‘ampayado’ porque respeta mucho a su esposa y familia.

Tony, si lo invitan al programa de Magaly Medina, ¿iría?

Me han llamado muchas veces, pero así me paguen un millón de dólares no voy a ir, porque esa señora hace mucho daño. Hasta me siguen para ver qué cosa hago de malo. No me gusta estar en discotecas, ‘chupar’ en las cantinas, no me gusta eso.

¿Lo siguen las cámaras de Magaly?

Sí, pero no se acercan a preguntarme nada porque ya saben que no les voy a responder. Ellos hacen su trabajo y yo el mío.

¿A usted no le encontrarán nada indebido, menos un ‘ampay’?

No, no, respeto mucho a mi esposa, estamos casados y tengo mis tres hijos, dos son administradores y la menor ya va a terminar su carrera de psicología. Mi hija bromea y me dice que va a curar locos y yo le digo ‘el día que termines tu primera clienta será Magaly’, ja, ja, ja.

Siempre se porta como un caballero.

Sí, respeto a mi esposa.

¿En los conciertos ahora se mide con sus expresiones?

Sí, claro. Me tildaron hasta de delincuente y no tengo ninguna denuncia, no tengo nada porque nunca hice algo malo.

Hablando de otro tema, ¿cómo le está yendo en su carrera musical?

Continúo con mis presentaciones, este viernes y sábado estaré en Lima y el domingo en Chiclayo. También estoy grabando nuevas canciones y haré un videoclip con Erick Elera a ritmo de cumbia.

¿Le han afectado las manifestaciones?

Claro, he tenido que cancelar y suspender eventos en el sur, Juliaca, Puno y Tacna, como quince compromisos. Espero que se solucione para que todos trabajemos, hay deudas que pagar porque viene el banco y te quita todo.

