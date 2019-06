"Tony Rosado se ha convertido en un payaso de escenario", afirmó Yolanda Medina, líder de Alma Bella.

La líder de ‘Alma Bella’, Yolanda Medina, arremetió contra Tony Rosado, a quien calificó de ‘ignorante’ y ‘parásito’ tras ver las imágenes donde el cantante agrede verbalmente al animador de su agrupación y protagoniza bailes obscenos con dos mujeres que asisten a su concierto.



“La ignorancia y soberbia juntas en un solo parásito. Para ser jefe, se necesita ser gente, tener educación y respeto hacia las personas que nos dan de comer. Es denigrante ver a un tipo mentando la madre o denigrando a la mujer en el escenario. Le he perdido el respeto, porque un artista debe guardar un perfil. Sus payasadas ahora suenan más que sus temas”, expresó Medina.



¿Crees que la palabra artista le queda grande?

Sí. Muy grande. Ahora se ha convertido en un payaso de escenario.



Se le vio protagonizando algunos bailes obscenos, ¿consideras que está denigrando a la mujer?

Por supuesto. Las mujeres no somos ningún objeto sexual ni personas a quienes se les pueda maltratar de esa manera. Por más artistas que sean, no puedes tratar a las mujeres como se te da la gana. Si no respetas a una mujer delante del público, no respetarás ni a tu madre ni a tu misma mujer. Mancha el género de la cumbia, porque jamás se verá que alguien de ‘Agua Marina’ suba a una mujer al escenario y la trate de esa manera. Este señor ya superó todos los límites.



‘ES HUMILLANTE’



En tanto, Giuliana Rengifo lamentó que Tony Rosado haya insultado y maltratado al animador de su orquesta.



“Es mi paisano, pero no defenderé los abusos de ningún tipo, es humillante lo que hace con sus trabajadores, y no es de ahora, creo que es su estilo de hacer su show. Yo trato bien a mis trabajadores, mi ley es: ‘No hagas lo que no quieres que te hagan a ti’”, sostuvo la cumbiambera.



¿Crees que sus trabajadores deben denunciarlo?

Si se han sentido humillados, creo que sí van a denunciarlo.

Tony Rosado insultó y humilló a su animador en pleno show: "No aprende este burro de mie...". (Video: Facebook)