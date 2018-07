Tony Rosado: Pelo D’Ambrosio dijo que pagaría por no ver un show del cumbiambero

‘Yo pagaría para no verlo’, dijo entre risas Pelo D’Ambrosio sobre Tony Rosado, aunque aclaró que lo respeta como artista.



“Respeto el trabajo de Tony Rosado, sobre todo porque es un peruano exitoso, que él llegue o no a un evento es un tema de él, no mío”, dijo Pelo D’Ambrosio.



A lo mejor no te gusta su estilo.

Yo estoy contentísimo con el estilo de Tony. Si él tiene un show y la gente lo acepta, es porque es bueno. Soy hincha de Tony Rosado...



Lo han criticado por las groserías que dice en sus conciertos...

Si la gente lo acepta es porque hay público al que le gusta, sino no tendría shows...



Dicen que, a veces, es ofensivo con las mujeres.

Estoy en contra de que se maltrate a una persona, verbal o físicamente, pero si al público le gusta un espectáculo así, bien por él...



¿Usted pagaría por ver un show de Tony Rosado?

Pagaría para no verlo (risas)... soy respetuoso, en una canción mía nunca vas a encontrar maltrato a una persona. Tengo una forma distinta de reclamarle a una mujer con mis canciones, pero con disparates, no. Ya estoy viejo para eso, me vería ridículo.



El compositor participará en la ‘Noche de peruanidad’, este 21 de julio, en el Complejo Santa Rosa junto a William Luna, Max Castro, Amanda Portales, entre otros.

