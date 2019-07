Tony Rosado quiso soltar una lisura al presentar un concierto, pero se detuvo: "Ya no puedo decirlo"

Después de pedir disculpas a las mujeres por sus excesos en sus conciertos a la salida de la Fiscalía el último lunes,Tony Rosado evitó decir una lisura en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook cuando iba a ingresar a un concierto.

"Este es Tony Rosado. Ahorita subo al escenario, duela a quien le duela. ¡No hay más!", dijo el 'Ruiseñor de la cumbia', y justo cuando estaba por soltar una lisura, se detuvo: "Ya no puedo decirlo", indicó mirando a la cámara.

Tony Rosado sabe que está bajo el ojo público después de asistir la tarde del lunes al Ministerio Público en compañía de su abogado, pues no le notificaron sobre la investigación preliminar de 60 días por el presunto delito de agresiones contra la mujeres.

Tony Rosado aseguró que sería más "mesurado" en sus conciertos porque lo que hizo eran "bromas", algo que demostró con este enlace en vivo desde Facebook donde cuidó sus palabras para que no vuelva a ser criticado.



Tony Rosado quiso soltar una lisura al presentar un concierto, pero se detuvo. (Video: Facebook)

Sobre el concierto en el que justificó el feminicidio, mencionando que "el hombre mata a la mujer porque no le hace caso", Tony Rosado respondió que no es "apología", agregando que las imágenes estaban "editadas" y se "arrepiente" de haberlo dicho.



"En mi casa hay cuatro mujeres: mi esposa, mis dos hijas y mi nieta. Ya no voy a hablar lisuras. En mis canciones habló de amor. Mi esposa me dijo que tenía que pedir perdón ante el público para que no vuelva a suceder. La primera vez y última vez que hago eso", mencionó Tony Rosado.



Tony Rosado pidió disculpas a las mujeres ante las cámaras de los canales que estaban en el Ministerio Público: "La mujer es lo más lindo y hermoso de este mundo porque yo nací de una mujer", concluyó el 'Ruiseñor de la cumbia'.