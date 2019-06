Tony Rosado intentó quitar sostén a joven y simuló gesto obsceno con otra | VIDEO

Después que Tony Rosado insultara y humillara a su animador en pleno show, ahora durante un especial de 'Magaly Tv. La firme', programa de Magaly Medina, se recordó los excesos de los cumbiamberos debido al caso de Leonard León , quien fue detenido (y luego liberado) tras la denuncia de su hermana por violencia familiar en Chiclayo.

Esta vez, Tony Rosado quiere quitar el sostén a unas asistentes a su concierto. Ella se molestó y le dijo que parara, aunque el cantante no le hizo caso.



En otro concierto, Tony Rosado hizo un ademán, con gestos obscenos, a una mujer que tenía de rodillas.



Se desconoce las fechas de los eventos, aunque es común que el intérprete de 'Ya te olvidé' denigre a las mujeres y se intente sobrepasar con ellas.



Hace unas semanas se difundió cuando Tony Rosado insultó y humilló a su animador Yeison Aquino Rodas, de la Internacional Pacífico, en un concierto que dio en Huacho en febrero pasado. El cantante fue presentado por el joven, quien después dijo que dejó de trabajar para el cantante tras el exabrupto.

"¿Entendieron lo que dijo? Ya le estoy enseñando, pero no aprende este burro de mie***. Yo siempre digo: el que nace burro, muere burro (...) Tienes cerebro de piedra", expresó Tony Rosado sobre su animador en un concierto de febrero pasado.

Aquino Rodas dijo que aguantaba a Tony Rosado por "necesidad": "Por el sueldo que necesitaba. En ese tiempo no tenía mucho trabajo", indicó el también músico.

El presentador sostuvo que no se comprendía con Tony Rosado porque a veces tenía buen humor y otras no, pero como decía que era el "jefe" no le podían decir nada.



"Él (Tony Rosado) mencionaba que como era el dueño si quería te botaba, te mentaba la madre y se acababa", dijo el músico, quien finalizó que sus compañeros siguen con el cumbiambero por "necesidad", concluyó.