Tony Rosado reconoce grave delito en pleno concierto: "A la única que he violado es a mi mujer"

¡No tiene cuándo parar! Tony Rosado no aprendió la lección tras ser investigado por la Fiscalía por su lamentable comportamiento en contra de la mujer sobre el escenario y volvió a soltar otra desafortunada frase, que esta vez, podría ser tomada por las autoridades como un delito muy grave.

Durante un concierto, el cantante se refirió a Magaly Medina, quien lo criticó duramente por denigrar a la mujer. "Hay una señora que salió en televisión a decirme que soy un delincuente. Yo ¿a quién he matado? ¿a quién he violado? A nadie. A la única que he violado es a mi mujer, y por eso me dice delincuente", dijo.

Tony Rosado reconoce que violó a su esposa. Video: Magaly Tv La Firme

Tras las indignantes declaraciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció a través de su cuenta de Twitter y pidió que la Fiscalía abra una investigación de oficio.

"La violación sexual dentro del matrimonio también es un delito. Si alguien lo confiesa públicamente, la fiscalía debe actuar de oficio. ¡Cuando una mujer dice NO, es NO! ¡Con la integridad de las mujeres no se juega! #NoMásViolencia", dice el tuit.