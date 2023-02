Tony Rosado aseguró que goza de buena salud y hoy en día solo realiza conciertos los fines de semana, pues le dedica más tiempo a su familia y a grabar música.

“Ya no viajo como antes para los shows por la edad, es cansado. Solo trabajo los fines de semana, ya aproveché mi momento. Ahora le dedico más tiempo a la familia y grabando nuevas canciones. Haré un videoclip con Erick Elera que pronto saldrá”, dijo.

Magaly le respondió por decir que no iría a su programa

Le dijo de todo. Magaly Medina habló acerca de las declaraciones que brindó Tony Rosado, en donde indicó que no iría a su programa, así le paguen un millón de dólares, e indicó que ella no tiene interés alguno en invitarlo a su programa.

“Así me dieran un millón de dólares, no invertiría en cámaras y camarógrafos que te sigan. No, no lo haría, Mal negocio, mala inversión, no me interesa”, aseguró.

“O sea, para qué lo seguiría, tampoco perdemos nuestro tiempo. No tenemos toda la plata del mundo para estar pagando tantos investigadores que estén siguiendo agente que no me suman, no me dan nada, que a nadie le interesa”, precisó.