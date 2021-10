Estrella Torres y Tommy Portugal protagonizaron un reencuentro hace unos días en una fiesta en Pucallpa, donde celebraban un cumpleaños. Los cantantes se saludaron cordialmente tras terminar su relación de siete años, aunque no pudieron evitar ser troleados por Tony Rosado, quien también se encontraba en la celebración.

Según se ve en las imágenes difundidas en TikTok, Estrellita y su ex bailan y comparten en una misma mesa, demostrando que mantienen una relación amical. Sin embargo, su amigo, fiel a su estilo, les recordó su romance.

“Ya no llores por ella, mándala a la...”, se le ve decir frente a los asistentes. Sin embargo, luego le pidió disculpas a Estrella Torres por los fuertes calificativos.

“Recién me entero que tienes toda la razón, recién me entero que Tommy te sacó la vuelta primero, ahora tú sacaste a tu novio, tu esposo, tu marido, no sé, pero recién te doy la razón así que te pido disculpas por haberte insultado, ojalá que no lo hagas como Melissa”, dijo el polémico Tony Rosado.

Estrella Torres tomó la palabra para aclarar que todo se trató de una broma para animar al público. “Dejándose de bromas, Tommy es una persona que aprecio mucho ¿mi pata si o no? Mi causita es, a ver un abrazo”, dice antes de acercarse al cantante.

En ese sentido, aseguró que todo es parte del show, pero guarda un gran cariño por su ex. “A Tommy mis respetos, los quiero mucho, a Susan su hija, para mí son personas muy especiales y hermanos musicales también. Este día se ha hecho para disfrutar y para reirnos un rato, yo tengo correa así que normal”, dijo antes de empezar a cantar.

En otro momento, Tony Rosado trolea a Tommy Portugal y le recomienda que regresa con Estrella Torres. “Tommy te quiero y si es que no regresas con ella eres un imbécil”, dijo fiel a su estilo.

