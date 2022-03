FIEL A SU ESTILO. En el ‘Reventonazo de verano’, Tony Rosado fue consultado sobre el caso de Brunella Torpoco, cantante que anunció que se alejaría de la música debido a que es víctima de extorsionadores que le estarían cobrando cupos en el Callao y que ya atentaron contra su familia.

Para el cantante, cuando un artista comienza a ser conocido no debe abandonar sus sueños. “Yo no entiendo por qué. Si se han dedicado a eso (la música) y ahora que lo están logrando por qué piensan en retirarse, al contrario, demuestren que son buenos no hay que hacerles caso a los delincuentes”, expresó.

En otro momento, Mariella Zanetti le pidió que envíe un mensaje a su estilo a los delincuentes que amedrentan a los artistas. “ A los músicos y a los artistas por favor sigan adelante, no se asusten (¿Y a los choros?) ¡Trabajen, concha$#&%”, expresó.

Tony Rosado se conmueve ante video de su nieta

En el ‘Reventonazo de verano’, Tony Rosado fue sorprendido con un video de saludo de su nieta Naia. Visiblemente emocionado, el cantante indicó que su nieta será quien continúe su legado.

“Va ser cantante, tiene todo (…) (Ella) significa que, el día que yo me vaya, ahí está el fruto, porque eso es lo que he sembrado. No me hagan eso”, manifestó.

