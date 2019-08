Tony Rosado vuelve a insultar y amenaza con denunciar a Magaly Medina y ella le responde con todo | VIDEO

Luego de escuchar los insultos, las mentadas de madre y de confesar que violó a su mujer , Magaly Medina no dudó en responderle de forma contundente a Tony Rosado e indicarle que no teme a la demanda que el cumbiambero pretende entablar en su contra y pedirle medio millón de dólares como reparación civil.



"¿Tú, qué cosa crees que es tan fácil?. ¿Crees que porque una vez fui a la cárcel, todos los perdedores del país piensan que me pueden enviar a la cárcel?. A ver inténtalo y te voy a pelear punto a punto y tú tienes más que perder, perder toda tu carrera artística. Yo no me chupo para nada", respondió Magaly Medina.

Sobre los insultos que recibió de Tony Rosado, Magaly Medina sostuvo que "se envalentona este pequeño hombre cuando está en el escenario, porque así actúan los cobardes, los poco hombre... Se cree un energúmeno cuando está frente a su público... y ahora tenemos que celebrar a Tony Rosado que mente la madre las veces que le dé la gana"



Asimismo, pidió nuevamente la intervención de la Fiscalía por lo dicho por Tony Rosado, quien para defenderse sostuvo que "solo violé a mi mujer". "Tú no puedes violar a nadie, si una mujer te dice no, tú no la puedes violar, porque ese es un delito y así sea tu esposa también existe el delito de violación".

"El hecho que sea tu mujer o tu esposa no significa que puedas hacer con ella lo que te venga en gana. Por eso es que este hombre lo único que demuestra en el escenario es una ignorancia del tamaño del mundo. Es terrible que hay hombres que puedan festejar esta actitud", finalizó Magaly Medina.