En los premios Grammy Latino del 2019, Tony Succar consolidó su carrera como músico y productor al ganar dos premios por su disco de salsa ‘Más de mí’. Sin embargo, nuestro compatriota cuenta que conoce la frustración y el fracaso; pero nunca se desanimó para alcanzar sus objetivos. Se reconoce como un ‘productor tropical’, amante de la salsa clásica y lamenta que todavía no existe una ‘salsa peruana’ que nos identifique en el mundo.

Tony, acabas de lanzar un documental sobre el disco ‘Más de mí’, con el que obtuviste dos premios Grammy Latino en el 2019, ¿de qué se trata?

Este documental es un trabajo muy emocional, de 90 minutos, de todo el proceso para realizar mi disco ‘Más de mí’. Lo que busco es motivar a la gente, a los jóvenes músicos, a los artistas independientes y todas las personas para que luchen día a día para poder lograr el éxito.

Participan muchas figuras que han trabajado contigo…

Hemos trabajado dos años en este material y participan grandes artistas como Gian Marco, Ángel López, Issac Delgado, Haila, Alexander Abreu, Obie Bermúdez, Jean Rodríguez, Debi Nova, entre otros y más de 80 músicos.

El disco ‘Más de mí’ te abrió las puertas y te cambió la vida…

Completamente, cuando uno tiene ese tipo de respeto de la industria, dos premios y cuatro nominaciones siendo un artista independiente, pues estás en el radar de todo el mundo, tienen sus ojos pegados en ti para ver qué vas a hacer.

Pero no todo ha sido aplausos en tu carrera, pues tu disco anterior ‘Unity: The latin tribute to Michael Jackson’ fue descalificado del Grammy Latino por tener mucha letra en inglés, ¿eso te frustró?

Sí, tuve frustración pero son experiencias que uno debe de vivir. Al final todo pasa por algo, pero todo llega a su hora. Uno se apasiona por los proyectos, yo trabajé 5 años en ese disco de Michael Jackson y cuando me descalificaron dije ¿qué?, fue una cosa extraña, en ese momento todo se me derrumbó, yo estaba esperando poder competir y no me dejaron, sentí como que lo botaban a la basura pero nunca me di por vencido, al final saque algo hasta mejor, más grande…

Tienes mucha fortaleza…

Sí, soy un hombre de fe, Dios siempre está al centro de mi vida y uno tiene ese empuje. Siempre tengo la esperanza de que todo problema que se enfrente hay una solución, si estás con Dios todo te va a llevar a algo bueno.

Hasta te das tiempo para el jazz…

Lance un disco de latin jazz, nos fue bastante chévere y muy contento con el resultado. Es un disco más simple para hacer, son cosas más orgánicas basadas en mi pasión por el jazz, world music, y te permite explorar.

¿Preparas otro disco de salsa?

Estoy en eso ahora, apuntando a mi nuevo disco de salsa, estoy muy emocionado de como está quedando y hay muchas sorpresas.

Con invitados…

Siempre, ese es mi estilo. Ahora estoy haciendo para la India dos temas nuevos en su nuevo disco, estoy grabando mucho y ella es una de las cantantes que quiero invitar a mi nuevo proyecto, lo hemos hablado.

Después de ganar los dos Grammy Latino, te invitaron a participar en el ‘Día de la salsa’ en Puerto Rico, ¿cómo fue esa experiencia?

Soy bastante afortunado de que me hayan aceptado los mercados internacionales de la salsa. En Perú se escucha mucho la salsa pero nunca han habido artistas, con excepción de Antonio Cartagena, que hayan destacado afuera. Hoy en día está saliendo una nueva generación y espero que destaquen. Cuando decimos Oscar de León es Venezuela o Luis Enrique y pensamos en Nicaragua… yo quiero representar la salsa peruana y crear un sonido también para Perú, así que voy a seguir ganándome el respeto del mercado internacional.

¿Sientes que la ‘salsa peruana’ tiene una identidad como Colombia, Nueva York o Puerto Rico?

Creo que no ha llegado a ese nivel, no hay algo que diga que la salsa peruana es peruana, ahorita está en proceso de evolución, buscando un sonido, una identidad… pero si siguen saliendo más cantantes jóvenes habrán más productores peruanos, y lo importante es grabar en Perú, que sigan creando estilos dentro del estudio y que no intenten copiar mucho, ese es el proceso, creo que estamos en el camino.

Dirías basta de covers…

Puedes hacer baladas en salsa, pero hay que marcar un estilo en el arreglo, eso hay que desarrollar…

Tu nuevo disco, ¿qué estilo de salsa traerá?

Sigo la línea de ‘Más de mí’, una salsa fusionada con muchos elementos de pop americano, también folclórico que me gustan del Perú, como el cajón. Pero esta vez estoy explorando mucho con los sonidos del trap americano, es algo que tiene mucho flow, y definitivamente no hay nada que suene a lo que estoy haciendo ahora, no existe. Cuando la gente lo escuche lo va amar o odiar, no hay punto medio, es una cosa loca, muy chévere, pero así es como uno tiene que romper esquemas, hay que arriesgar.

¿Qué ídolos tienes en la salsa?

Soy fan de todos con los que he trabajado y admiro desde los 15 años, como Tito Nieves, La India. Me encanta Rubén Blades, es lo máximo para mí, pero aún no he podido trabajar con él. También Gilberto Santa Rosa, y uno de mis favoritos de todos los tiempos es Óscar de León, el mejor sonero.

¿Y de los clásicos?

La base siempre será Héctor Lavoe, Ray Barreto, Ismael Rivera con ese estilo de bien calle, y bueno, Beny Moré y todo Cuba, que es la mamá de los pollitos.

Has hecho una gran carrera en la música, pero pudiste ser un gran futbolista profesional, ¿qué pasó?

Me encanta el fútbol, lo jugué toda la secundaria, lo hacía de 10, practicaba mucho y tenía buena técnica, me encantaba el ‘Chorri’ Palacios y quería ser jugador de fútbol profesional pero no lo pude lograr, me retiré y entré a la música, no tenía otra opción, y bueno, no me fue tan mal… ja, ja, ja.

¿Tuviste alguna lesión?

No, aquí en Estados Unidos el estilo de fútbol en la universidad es muy físico, buscan jugadores grandes, no hay mucha técnica, y ese estilo no era el mío. Entré a la universidad y paraba en la banca, me frustré, vi que no había futuro y me retiré.