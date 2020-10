El músico, productor y percusionista Tony Succar celebró haber alcanzado 301 mil seguidores en su cuenta de Instagram con un divertido video donde agradece a su público por el apoyo su a trabajo musical.

En el video el galardonado músico también confesó todavía sentir los estragos del COVID-19 que padece y que lo mantiene algo cansado todavía.

“Ya somos 301k ❤ Gracias a cada uno de ustedes! Gracias por apoyarme en todo, mi música, mis videos, mis locuras, sin ustedes no estaría viviendo mi sueño como artista, músico, y productor. Todos sus comentarios, mensajes, cada vez que vienen a un concierto... me llenan el corazón y me motiva para seguir luchando por crecer más y más”, escribió Succar en la primera parte de su mensaje.

“Quiero seguir llegando a sus corazones con buena energía, sabor, y mucha integridad. Dando un buen mensaje sobre todo para las nuevas generaciones. En un mundo donde cada vez más y más nuestros géneros de música culturales, como la salsa, el Jazz, el folklore, recibe menos y menos apoyo al nivel “industria”, ustedes, el público, siguen apoyando y la realidad es que lo mantienen vivo y más fuerte que nunca. Seguimos mi gente, recién estoy apenas comenzando, ya pronto me recupero del Covid horrible este y le meto full turbo en el estudio otra vez gracias por todo. Los quiero mucho,”, añadió el músico.

Tony Succar y el Latin Grammy

El 2019 fue un buen año para Tonny Succar debido a que fue premiado como Productor del año en los Latin Grammy 2019. El percusionista agradeció el premio pero confesó estar sorprendido.

“De verdad que no sé qué decir. Siento que no me lo merezco. A todos los músicos que están aquí los admiro demasiado (…) Esto se los dedico a todos los que estamos luchando por la música. Gracias por este premio Los quiero y los amo”, indicó en esa ocasión Succar.