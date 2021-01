En la reciente edición de “Yo Soy”, Hugo Apaza, imitador de Ricardo Montaner, dejó sorprendidos al jurado y a los espectadores luego que abandonara de forma sorpresiva el escenario sin finalizar su presentación.

Tras este hecho, el jurado Tony Succar recurrió a su cuenta oficial de Twitter para dedicarle dos mensajes al participante del concurso de imitación.

En su primer tuit, el productor musical confesó que la situación que vivió Apaza lo afectó, y no solo eso, pues resaltó su talento. “Gran talento ojalá que regrese, eso le puede pasar a cualquiera... es un gran intérprete, me rompe el corazón esto...”, escribió Succar.

“Montaner, te queremos. ¡Estamos contigo!”, fue su segundo mensaje el que acompañó con unos emoticones de corazón, banderas de Perú y unas manitos haciendo señal de oración.

Gran talento 🥺🥺❤️❤️ ojalá que regrese 🙏🙏🙏 eso le puede pasar a cualquiera... es un gran intérprete , me rompe el corazón esto... https://t.co/1ETyzYzg5i — Tony Succar (@tonysuccar) January 13, 2021

Montaner, te queremos!! ❤️🙏❤️🙏🇵🇪🇵🇪 estamos contigo! — Tony Succar (@tonysuccar) January 13, 2021

Días atrás, el percusionista, compositor y también arreglista confesó que se identificaba con el imitador peruano de Ricardo Montaner porque comprendía su timidez debido a que él vivió situaciones similares durante el inicio de su carrera musical.

“Yo tuve mi primera novia hasta que entré a la universidad. Era muy tímido, no me gustaban las cámaras hasta que un día mi abuela, que en paz descanse, me dijo ‘Tony tienes que sonreír, ser tú’ y por eso me conecto con él”, comentó.

“Hoy estabas sonriendo, estabas conectando más con el jurado. Me emocionó y eso es algo que para mí tiene mucho valor, porque de un día para otro has cambiado drásticamente y si tú sigues esos pasos vas a lograr ser un buen imitador y un gran artista”, añadió en aquella oportunidad.

