¡Tony Succar ganó el Latin Grammy al mejor disco de salsa!

¡Tony Succar ganó el Grammy Latino a mejor disco de salsa! El músico se emocionó hasta las lágrimas al conocer que se llevaba el máximo galardón a la música latina. Succar obtuvo cuatro nominaciones en esta edición del premio otorgado por la Academia Latina de la Música.



Esta primera victoria en los Latin Grammy 2019 de Tony Succar fue en la categoría ‘Mejor Álbum de Salsa’, donde también estuvieron nominados Eddie Palmieri y Maite Hontelé, entre otros.



Gracias a su disco “Más de mí”, Tony Succar destaca -junto a Rosalía y Alejandro Sanz- como uno de los más nominados de la edición 2019 de los Latin Grammy. Él compite, además, en dos de las categorías más fuertes de la noche: Álbum del año y Productor del año.

Horas antes de la ceremonia, Tonny Succar escribía: "Llego el día, último ensayo terminado... me pongo a reflejar, y otra vez se confirma que lo que importa es el corazon, la musica, y la integridad. Lo demás viene a su tiempo, el tiempo de Dios... soy el testamento de eso. Soy 💯 independiente en una industria demasiado competitiva, difícil de entender, miles de puertas se me han cerrado durante mi carrera, no ha sido nada fácil... pero eso es lo bonito de luchar por tus sueños, de sudar la camiseta, y de conquistar el mundo un día a la vez. Cada exito, cada celebración, lo sientes a lo máximo y te das cuenta que Dios siempre está contigo. Hoy, pase lo que pase, me siento demasiado agradecido por todo esto y no tengo palabras para seguir agradeciendo a cada una de las personas que han creído en mi. ❤️@latingrammys la noche más importante de la música latina, salsaaaaa y PERU presente pa gozar ! 💥🇵🇪"