BASTANTE AFECTADO. El compositor Tony Succar publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que generó preocupación en sus seguidores. En la imagen que compartió en la mencionada red social, el también percusionista se ve bastante triste.

En la foto aparece Tony Succar mirando al suelo, la imagen tiene una tonalidad en blanco y negro. El mensaje que acompaña la publicación del compositor es “no quiero pelear, bro. Buenas noches”. De esta manera, el jurado de Yo Soy expresar el malestar que siente por la pelea que sostuvo con su compañero de trabajo, Mauri Stern.

Tony Succar también publicó varios videos donde afirma que no entiende que fue lo que pasó anoche en relación a su pelea con el cantante de Magneto. El compositor afirma que espera que todo sea un sueño.

“Tenía que descansar, no sé que pasó ayer ¿fue un sueño? no lo sé, pero hoy es un nuevo día. El sol siempre sale. Estoy agradecido, gracias a todos por los mensajes. Los estoy leyendo. Voy a ver donde está Mauri”, comenta Tony Succar.

Mauri y Tony ya han dejado de lado sus diferencias laborales y se observa en una imagen que compartieron en sus redes sociales que su relación amical continúa. “La amistad siempre estará primero. No te preocupes”, escribió el cantante de Magneto sobre su colega.

LA DISCUSIÓN

¡SE DIJERON DE TODO! Mauri Stern y Tony Succar mantuvieron una acalorada discusión en Yo Soy, al calificar la actuación del imitador de Bad Bunny. Mientras el galardonado percusionista peruano defendió la presentación del imitador, el recordado integrante de Magneto volvió a darle con palo a uno de los competidores.

Tras el duelo de ‘Bunny’ contra ‘Silvio Rodríguez’, fue el turno de brindar su opinión al riguroso juez azteca: “Te sentí como un caballo lastimado, y eso habla de tu carácter, eres tu peor enemigo. Te siento igual de descolocado, bajo de energía, no te sentí ganador”, manifestó.

Esta opinión no fue del agrado de Succar y salió en defensa del imitador peruano. “El sonido de los urbanos con el auto-tune. No se puede comparar. Esto es Yo Soy, no es no canto”, expresó.

Tony Succar: Su dramático mensaje tras pelea con Mauri Stern-TROME

TROME | Mauri Stern y Tony Succar mantuvieron acalorada discusión (Yo Soy)