Tony Succar es un reconocido productor musical que con su carisma y talento se ha ganado todo el cariño del Perú. Como ser humano ha demostrado ser una persona sensible, llena de valores y sobre todo agradecido a sus padres porque considera que el éxito que hoy tiene se lo debe a ellos.

Tras el anuncio de que se convertirá en padre, Tony Succar le cuenta a Trome el anhelo que tiene con su bebé. Ser la mitad de buen padre de lo que fue su progenitor con él y tener esa buena relación con su primogénito. No obstante, nos confiesa que, su paso por la “Voz Senior”, le sirvió para motivar a su mami Mimy Succar a que inicie una carrera musical junto a él, a sus 64 años.

Felicidades, Tony, por esta nueva etapa de ser padre, ¿Cómo te sientes?

Estoy feliz, emocionado, por esta nueva etapa de mi vida que va a ser la más importante. Mis padres son todo para mí y quiero seguir esos pasos, yo he querido ser coach de fútbol y tú sabes lo que mi papá hizo con mi vida. Estamos bendecidos, estoy armando cunas, pintando la casa y haciendo todas las cosas para que quede todo bien. Lo estoy haciendo con mucho amor y con todo el corazón.

Pero, ¿te agarra en una etapa más madura de tu vida personal?

Para mí es el momento preciso y una amistad me manifestaba que ’los bebés vienen con el pan bajo el brazo’. Yo nunca había escuchado ese refrán, sin embargo, es verdad. Gracias a Dios estos años han sido increíbles por los Grammys y todo lo que he logrado. Es algo que nosotros queríamos y soñábamos. Estoy ocupado con mis proyectos, no obstante, el ser padre es lo más importante y estoy terminando de decorar el cuarto del bebé. Yo quiero seguir el ejemplo de mi padre y estoy súper emocionado.

Esa afinidad que tienes con tus padres, ¿es algo que también buscas replicar con tu bebé?

Quiero hacer lo mismo con mi bebé. Si yo soy la mitad de lo que mi padre en ese rol, yo estoy feliz. Mi papá fue lo máximo y tengo un gran ejemplo. Unos zapatos grandes para llenar como padre y estoy súper emocionado por esta nueva etapa de mi vida. Creo que lo voy a hacer súper bien, así que vamos para adelante.

¿Se puede saber el sexo de tu bebé?

Lo voy a revelar pronto. Hemos esperado muchos meses para revelar la noticia y poder compartirlo. En poco tiempo lo vamos a anunciar. Pero nosotros ya lo sabemos.

Entonces, ¿es un hecho que tú bebé nace en Estados Unidos?

Sí, imagínate, no podemos exponernos mucho. Aún hay protocolos, pero tengo la bendición que la familia de mi esposa está acá . Aunque mis padres están en Perú, sin embargo viven aquí al igual que mi hermana. Estamos todos juntos.

SU MADRE EN PERÚ TIENE TALENTO

Tu mami va a ser jurado en “Perú tiene talento”, ¿la has felicitado?

Esto de mi madre es una bendición porque ella, a los 64 años, está cumpliendo un sueño. Cuando me llamaron para “Perú tiene talento”, yo pensaba que era para mí, pero me dijeron que era para mi madre y me emocioné. Yo sé que mi mamá lo va a hacer increíble y tiene mucho carisma. Es una cantante espectacular y ella la raíz de todo, soy una versión de ella al final. Hablé con ella y está emocionada. Justo está por Perú en las grabaciones y ha sido espectacular.

Estos programas de Latina son un éxito, ayudan y muestran a los talentos que no tienen la oportunidad de brillar...

Estos programas me han enseñado muchas cosas y, sobre todo, motivado a salir adelante. Es muy bueno para todo el Perú. Este programa de “Perú tiene talento” es muy bonito porque son todo tipo de talentos. A mi mamá, como le gusta el espectáculo y es una gran cantante, le va a ir súper bien. Además, justo le estoy produciendo su disco a mi mamá. Así que esperen oírlo porque estará increíble, ya que se viene unas colaboraciones que ni se imaginan.

¿Se puede saber más acerca del primer disco musical de tu madre?

Vamos a empezar con un sencillo y como ella está en Perú no hemos podido continuar, pero ya hemos grabado un primer sencillo que lo estoy terminando de mezclar y producir. Voy a llevar a mi mamá por los dos géneros: música criolla, fusionado con cosas frescas y también la salsa, ya que mi mamá canta muy bien. El primer tema será una sorpresa para todos ustedes y espérenlo pronto.

¿Y cuántas canciones grabará tu madre en su primer disco?

No lo tengo definido todavía. Estamos terminando esta primera canción, ya que ella se iba a Perú e iba a estar afuera un tiempo. Estoy planificando el resto del repertorio, un proceso para hacerlo bien hecho demora. Yo siempre calculo 10 o 12 canciones, pero usualmente hay más si hay colaboraciones. Vamos a tener artistas invitados, reconocidos con los cuales ya he trabajado y ellos mismos me han dicho: “Tony he visto a tu mami, quiero trabajar con ella”. Va a estar increíble,

¿Y saldrá la primera canción de tu mami este año?

Sí, debe salir en menos de un mes porque ya se grabó. Todo depende del videoclip que se está grabando, ojalá, esta semana que viene. El video lo grabará en Perú y saldrá a inicios del próximo mes. El tema es una versión que será vals y es compuesta por un gran amigo mío Jorge Luis Piloto, uno de los compositores exitosos del género tropical, y la historia de esta canción es muy bonita. Esta canción fue escrita originariamente en un vals y cuando se grabó el artista lo hizo en salsa, pero la gente no sabe que era vals. Por eso, lo hemos grabado en vals como una novedad. Va a ser una cosa muy linda.

Jorge Luis Piloto, un compositor cubano con varios Grammy como tú. Entonces, el primer disco de tu mami promete ser un éxito...

Estoy trabajando con él con otras canciones inéditas y estamos escribiendo para mi madre. Este trabajo va a sorprender a mucha gente porque a Jorge le gustó la voz de mi mamá y cómo quedó la canción. Estamos planificando todo el resto de este gran disco que le vamos a hacer a ella.

Qué bonito todo eso que estás haciendo con tu madre de lanzarle la carrera musical y con un gran compositor

Si yo no hubiese hecho “La Voz Senior” no me hubiese pasado por la cabeza hacer este trabajo con mi madre y quizá nunca hubiésemos grabado. Yo no veía a mi mamá como una gran artista. Sabía que cantaba bien y nosotros habíamos tocado juntos todo una vida, pero solo la observaba como mi madre, la que me regañaba. Ella nunca me pidió ‘Tony, hazme una producción’, ni me reclamó. Simplemente cantaba cuando podía hacerlo y era una abuela cuidando a la bebé, ya que prácticamente estaba retirada de la música, quedó ahí. Cuando salió a la “Voz Senior” a cantar y encender el escenario y contemplar como reacciona el público y la historia que tenemos como familia. Ahí fue cuando dije: ‘Acá tengo que hacer algo para mamá y lo tengo que realizar ya. Este es el momento’. Mira ahora que está en el programa y créeme que mi madre va a ser una superestrella y va a cumplir todos sus sueños. Yo estoy feliz de poder hacer una parte de eso y hacerle la música que ella desee.

Tony Succar tendrá a su primer hijo, producto de su relación con su esposa Lauren Christine. (Foto: @tonysuccar)

¿Cómo va el proyecto de hacer una película inspirada en tu familia?

Mucha gente me ha comentado que ha sido motivada por la historia de mis padres. La gente no sabe lo que ha pasado. Sería más que todo la historia de mis padres, quiero definitivamente hacer una película porque sería muy impactante la historia para la gente. Al final las películas son para motivar y llegar a los corazones de la gente dando un buen mensaje.

¿Qué aprendiste de los obstáculos que se te presentaron en tu vida?

Hay que tomarlo de alguna manera positiva y aprender de los errores. Debes aceptar lo que Dios pone en tu camino y todo tiene un porqué. El tiempo de Dios es perfecto y ese es mi mensaje que les puedo dar. La gente tiene que ser paciente y tener mucha fe.

¿Cómo va el tema de tus proyectos personales?

Tengo planeado lanzar en mayo del próximo año mi disco. A mi me gusta tomarme mi tiempo en mis proyectos. Tengo varios temas terminados y voy a lanzar otro sencillo pronto. Ahora, mi bebé es una motivación muy grande.

¿Influenciarás a tu bebé tu amor por la música?

Lo bueno que voy a tener muchos instrumentos en casa y siempre va a tener la oportunidad. Yo cuando era pequeño tenía los instrumentos en casa, pero nunca me presionaron y creo que por eso tengo la pasión por la música.

¿Qué anhelas conseguir cómo músico?

Lo más importante es que gente vea que siempre fui real, honesto y di un buen mensaje para el mundo. No soy perfecto, pero intento hacer las cosas bien. Cada uno comete errores, sin embargo, no tenemos que repetirlos. Hay que aprender de ellos y salir hacia adelante. Me he equivocado en muchas cosas, quizás estudiar más en la escuela, ser un mejor hijo o hermano. A veces actuamos con egoísmo y pensamos mucho en nosotros y no en los demás. Hubieron personas que quise ayudar más, pero no pude o compartir más con las amistades. Yo no sabía que la vida iba a ser difícil. He tenido que sacrificar mucho para ser quien soy hoy. No me puedo arrepentir y siempre valorar los momentos mágicos de la vida con esos detalles.

