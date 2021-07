Luego de haber superado una operación al corazón y el covid en el 2020, el salsero Tony Vega estuvo hace unos días en Lima grabando junto a Amy Gutiérrez, lo que marca su regreso a la música, con un tema inédito del compositor Omar Alfanno, creador de éxitos como Aparentemente, Esa mujer, Ella es y Cuestión de fe. A punto de cumplir 64 años de edad y con 45 dedicados a la música, Tony Vega está agradecido con Dios por haberle dado una segunda oportunidad en la vida y seguir cantando.

“Hace tiempo que vengo observando a Amy y hemos podido concretar una colaboración con una canción de Omar Alfanno, quien es como mi sastre porque me hace las canciones a la medida. ‘Tú y yo’ es un tema que se tiene que cantar en pareja y hemos grabado un video”, señala el cantante salsero.

¿Por qué escogiste a Amy?

Me atrajo su juventud, me encanta su estilo, es una chica que no está contaminada de lo que es este negocio y está presta a aprender. Cuando nos conocimos hubo química, una dinámica bien chévere y dije ‘está es la que es’. Me encanta su hambre, su deseo de conocer, su voz es impecable.

¿Por qué dices que no está contaminada?

Porque quiere aprender, es como una esponjita, no tiene ese ego que cogen los artistas de ‘yo sé lo que hago’. En cambio, hace preguntas, tiene deseo de trabajar y es muy talentosa.

Tony Vega cuenta su trabajo junto a Amy Gutiérrez

Estas volviendo a un estudio después de mucho tiempo y sobre todo, luego de haber pasado una dura prueba con una operación al corazón y el covid…

Ha sido una prueba durísima, pues a los dos meses de estar operado del corazón, me dio el covid, y bueno, creo que allá arriba no me quieren, seguro que Dios dice ‘si traigo a este muchacho me va dañar todo lo que he hecho aquí, ja, ja, ja’. Estoy aquí gracias a su misericordia, tengo bien claro que el Señor me dio una segunda oportunidad, tengo 45 años de carrera, en julio cumplo 64 años de edad y quiero aprovechar al máximo para seguir haciendo música.

Tu operación al corazón fue repentina, ¿qué sucedió?

Fue una sorpresa, yo había celebrado el ‘Dia de la madre’ con mi familia y en la madrugada sentí un reflujo, tosí y me pasó. Pero al día siguiente le pedí a mi esposa que me lleve al hospital para que me den alguna pastilla, y por el tema del covid ingresé solo a la consulta. A las dos horas me dicen que me harían otros exámenes, y luego ingresó un médico que me dijo que no podían hacer nada por mí, pues tenía una doble disección en la vena aorta y que había un helicóptero listo para llevarme a otro centro especializado donde me esperaban en la sala de operaciones porque solo tenía horas de vida.

¿Cómo tomaste esa noticia?

Fue un viaje de cuarenta minutos, los más largos de mi vida, e iba negociando con el Señor, le decía ‘por qué a mí'. Aterrizamos y me llevaron directo a la sala de operaciones donde había tres médicos. Uno me dijo ‘yo te voy a salvar la vida’, mientras que los otros iban a limpiar y cerrar la herida. Luego vino una anestesióloga para decirme que la operación no dura menos de siete horas y tenían que entubarme, y yo le pedí que tenga cuidado con mis cuerdas vocales porque de eso vivo. Me agarro la cara y me repitió que estaba ahí para salvarme la vida, no mis cuerdas vocales. En ese momento se me fue el mundo, me entregué al Señor y le pedí que cuide a mi familia y que no me había dado la oportunidad para despedirme de ellos.

Tony Vega cuenta sobre su operación al corazón y agradece al Señor tener una segunda oportunidad en la vida

Una dura prueba para ti y tu familia…

Muy dura, pero Dios siempre tiene ángeles. Antes de entrar a la sala de operaciones una enfermera me dijo ‘tranquilo que Dios está contigo’, tuve dos transfusiones de sangre, me entubaron los pulmones, me pusieron insulina, pero salí vivo. Estuve ocho días hospitalizado, y mis enfermeros se llamaron Mesías y Moisés.

¿Hace cuánto eres cristiano?

En el año 96 me convertí, ya van 25 años y no me arrepiento, todos en la casa estamos activos y siento que hace falta que se hable del Señor en este ambiente (de la música), ser luz en medio de tanta oscuridad. Mi hijo menor, Javier, es mi pastor y tenemos un ministerio en Alabama. Además, mi hija, a quien adopté a los cuatro meses de nacida y hoy tiene 23, canta maravillosamente y tengo el proyecto para hacer un disco juntos.

¿Cuál ha sido su etapa más bonita en la música?

Todas han tenido su momento, todas ha sido de aprendizaje. Desde que empecé con la orquesta de Raphy Leavitt, Willie Rosario, Louie Ramírez, Palmieri y de ahí con Ralph Mercado, todas dejaron su granito de arena para formar a Tony Vega, empecé en el 76 y me hice solista en el 88.

¿Cómo ve el futuro de la salsa?

Mientras exista Perú, Colombia, Ecuador, Panamá esto no muere brother, gracias a ustedes nos mantenemos vigentes. La salsa es un género que siempre ha sido atacado por el reguetón, la bachata, el merengue y más… y muchos han desaparecido y nosotros seguimos aquí, hay quienes nos quieren y seguimos vigentes.

Tony Vega agradecido con los salseros peruanos

¿Le gusta la salsa fusionada?

Yo muero con las botas puestas, soy como Willie Rosario, yo no altero mi salsa…