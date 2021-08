El salsero Tony Vega regresó a los estudios de grabación, después de 23 años, y lanzó el tema ‘Tú y yo’ con Amy Gutiérrez. Afirma que sigue viviendo de lo que grabó en los años 90 y Dios le dio una segunda oportunidad de vida, tras someterse a una operación al corazón.

“Ayer estrenamos el sencillo ‘Tú y yo’, de la composición de Omar Alfanno, con Amy Gutiérrez y es una propuesta musical muy linda, quedó mejor de lo que esperaba. Amy es una cantante salsera excelente y no fallé en escogerla. A pesar de su corta edad tiene una voz que es dulce al oído y su tono con el mío fue una combinación mucho mejor de lo que me esperaba. Yo llevo años en esto y hace tiempo que no escuchaba algo así”, afirmó.

‘Tú y yo’ es una salsa clásica como en los 90...

Quería una canción que empezara con una nota romántica y en el coro ya tocamos para el bailador, para que luzca su arte. Quedó espectacular.

La tendencia actual es la salsa fusión, ¿no es un poco arriesgado apostar por una salsa al estilo de los 90?

No creas, yo llevó años yendo al Perú, diciéndole a la gente ‘estoy buscando material para grabar nuevamente’ y la gente me dice que no, quiere seguir escuchando los clásicos. Hace 23 años que no entraba a un estudio de grabación, yo estoy viviendo de lo que grabé en los 90. Quise traer de vuelta ese romanticismo porque hoy pones la radio y contra, no sabes si apagarla porque las letras rayan en lo vulgar. Yo siempre he tenido cuidado en ese aspecto, de cómo se le trata a la mujer, hemos mantenido ese respeto y yo creo que va a hacer algo refrescante al oído.

¿Cómo fue la conexión con Amy?

La primera vez que nos vimos fue en cámara (por teléfono) y se lo comentaba cuando la conocí en persona, que pareciera que la conociera de años. Eso es importante, cuando hay química, dinámica, compatibilidad entre dos personas y se siente a la hora de trabajar. No hay choques de egos, cuando hay respeto, es bonito, no hay manera de que no sea un éxito. Nosotros vamos a la par, le quisimos dar luz verde a Amy para que se sintiera libre, que creara, que nos dijera como sentía la cosa y así lo hicimos.

¿Por qué se demoró 23 años en volver a un estudio de grabación?

Porque la gente no me dejaba grabar (risas), pero esta vez me tapé los oídos y dije me voy para el estudio. No me arrepiento porque (la canción) quedo superchévere.

A usted le realizaron una operación al corazón, ¿cómo está de salud?

Estoy muy bien, acabo de llegar de Colombia donde cante en la ‘Feria de las Flores’. Estoy superbién, activo, la voz está mejor que nunca, feliz de estar vivo, aprovechando esta segunda oportunidad que Dios me ha dado, y la voy aprovechar al máximo.

Cuando uno pasa por este tipo de experiencia y está al borde la muerte, cambia su forma de ver la vida.

Definitivamente, siento que Dios me dio una segunda oportunidad, ahora estoy con más cuidados. Lo que me mató fue que le metí mucha presión a mi trabajo, no me daba espacio para descansar. El estrés provocó que explotara la vena principal. Fue una operación de 7 horas y media con el pecho abierto, por poco me tienen que dializar porque los riñones se empezaron a descompensar, pero Dios metió sus manos y aquí me tienen estrenando tema y el 29 estaré cantando en el Arena Perú, de Javier Prado, en el concierto ‘Salsa Vip’.