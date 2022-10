El productor musical Tony Succar afirma que producir un disco a su mamá, Mimy Succar, es un sueño cumplido y ahora lanzaron el tema ‘Pa’ lante un pie’ que es un homenaje por el ‘Día de la canción criolla’.

“Esta es una canción para bailar y es un homenaje a nuestra cultura afroperuana. ‘Pa’ lante un pie’ es el tercer single del disco que le estoy produciendo a mi mamá, si Dios quiere, ya puedo lanzar el disco completo. Ya estoy terminando los detalles, está quedando muy chévere. Estoy muy emocionado por lo que viene. Se van a sorprender”, afirmó el dos veces ganador del Grammy Latino, quien añadió que el tema ya está disponible en todas las plataformas musicales.

¿Esta canción es como un adelanto por el ‘Día de la canción criolla?

Para este disco que estoy haciendo con mi mamá tenía que ir un festejo. Ahora que viene el ‘Día de la canción criolla’, vi la oportunidad perfecta para lanzar un nuevo sencillo. Mi mamá siempre ha cantado increíble la música negra, es parte de su sangre musical. Entonces hablé con uno de los compositores que más admiro de la música peruana que es Carlos Rincón, siempre me encantó ‘Ritmo, color y sabor’, entonces le dije que quería componer con él y le expliqué más o menos lo que quería hacer.

Mimy Succar afirma que es una bendición que su hijo sea el productor de su primer disco

Por su parte, Mimy Succar, dijo que este disco es una bendición de Dios.

“Nunca me imaginé que Dios me iba a bendecir tanto y ahora estoy tan feliz, valió la pena esperar. Imagínate hacer mi primera producción con el mejor productor del planeta que es mi hijo Tony Succar, estoy más que bendecida”, indicó.

Va a sorprender cantando un festejo...

A mí siempre me ha gustado la música negra, la he adorado desde chiquitita. Entonces, cuando Tony me dice: ‘Mamá, qué te parece si hacemos en tu disco algo de música negra’, yo le respondí que de todas maneras. Yo quería poner algo de ese ritmo porque lo llevo en la sangre. Me encantan todos los ritmos afroperuanos, landó, festejo, porque tiene mucho sabor y sobre todo porque Tony lo disfruta mucho.

Se sabe que ‘Pa´lante un pie’ es una manera de poder conectar el mensaje positivo de echar pa´lante, pero con su toque afro, con coreografía, un coro pegajoso y que hable de bailar, de festejar, pero siempre con una musicalidad impecable y con la excelencia al máximo nivel. El tema se grabó entre Estados Unidos y Perú. En Lima con músicos como Tito Manrique (Ganador de Viña del Mar), Edu Campos, Felipe Pumarada, entre otros.