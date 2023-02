El destacado productor Tony Succar y su madre, Mimy Succar, acaban de lanzar su versión del clásico ‘Quimbara’, que popularizó la guarachera del mundo Celia Cruz, pero en esta ocasión con una fusión de landó, marcando el sello original de los músicos peruanos que formaron parte de la grabación.

“Esta no es una versión más, hay muchas versiones de Quimbara. No queríamos hacer una más. Entonces mi amigo y gran percusionista Marc Quiñones me dijo: ‘Oye métele landó', escucha como suena. Entonces dije, ‘está perfecto’, se presta, así decidimos. No sé de dónde se inspiró y fuimos para adelante; siempre es bueno trabajar en colaboración”, expresa Tony Succar sobre el tema.

Dicha versión ya se encuentra en todas las plataformas digitales y es parte del primer álbum que Mimy y Tony Succar presentarán este año. “Estábamos completando el disco y queríamos incluir algunas versiones como esta canción que mi mamá presentó en ‘La Voz Senior’ y fue viralizada. Grabamos con todos los grandes músicos de Miami porque el tema revienta en una salsa, y tenía que ser más el sonido de allá. De Perú participó el destacado Tito Manrique”, añadió Tony Succar.

En tanto, para Mimy esta versión de ‘Quimbara’ es una fusión sabrosa. “El landó a mí me encanta, porque tiene toda la esencia afroperuana, y el guaguancó es afrocubano, pero los dos son descendientes de África, por eso veo que funcionan tan bien. Estoy muy feliz que Tony haya podido pensar y hacer esta producción donde también participa mi otro hijo Kenyi, quien siempre le pone unos sonidos actuales que hace que todo suene muy fresco”, explicó la cantante.

“Para mí es un honor grabar un tema de la guarachera de Cuba, la más grande. Celia Cruz fue siempre mi inspiración y cuando Tony me dijo para grabar ‘Quimbara’, le dije que me encantaría, es un honor”, nos dice emocionada Mimy.

Finalmente, la querida artista anuncia que después de ‘Quimbara’ se vienen nuevos temas. “Realmente este disco va a ser una bomba atómica. Están todos los temas maravillosos, con mucho swing. Confío mucho en Tony porque es tan perfeccionista y en mi hijo Kenyi, quien también está colaborando en este proyecto. Estoy tan feliz con mis dos hijos, y mi esposo que es nuestro manager, todos en la familia estamos muy contentos”, concluye la cantante.

El videoclip oficial de ‘Quimbara’ cuenta con la participación especial del reconocido actor cómico y músico Pablo Villanueva ‘Melcochita’, tocando el timbal.

