Tourista: "Es absurdo que un rockero diga que el reggaetón es 'música del diablo'"

"Las generaciones y el mundo cambian y la música es reflejo de ello", es una frase con la que los integrantes de la banda de rock peruano Tourista defiende y presenta su nueva producción, 'Fantasma', la misma que cuenta con influencias de reggaetón y no tiene miedo de decirlo.

Rui Pereira y 'Genko', dos de los integrantes de Tourista, visitaron Trome y nos contaron detalles de su nueva propuesta y los 'coqueteos' que tuvieron con el género urbano en su álbum que ya está disponible en todas las plataformas digitales de streaming y YouTube.

Su propuesta innovadora va a dar mucho que hablar en el ambiente del rock peruano...

Rui: "Los tiempos han cambiado. Hay nuevas formas musicales que están entrando por todas partes, muy aparte de las cosas cuestionables por el tema de letras. La música tenemos que tomarla sin prejuicios. La variedad de géneros que vienen de esta cultura musical tiene elementos interesantes, como el 'dembow' y 'trap'. Usamos estos insumos para crear una propuesta fresca sin dejar de ser nosotros"

Genko : "La lucha tiene que terminar. Enséñame un metalero que algún momento no haya perreado "

Pero la pugna entre el Reggaetón y el Rock es casi eterna...

Rui: "Hay rockeros que dicen 'el reggaetón es basura', y viceversa con el rock y es absurdo. Ambos géneros conviven hoy en día. Es absurdo que haya divisiones en la música, la música debe ser para integrar"

Genko: "Todo el mundo lo escucha día a día. En la combi, en el carro, vas a estar rodeado de música de todo tipo ¿Por qué no hacer un amalgama? Quedarte en una sola cosa es de puristas.

¿A ustedes les gusta el reggaetón?

Genko: " Nada que ver. Ni un poquito. Personalmente no lo escucho y no me gusta bailarlo. Pero hay cosas que son muy rescatables de su producción del reggaetón y de su composición. ¿Por qué no experimentar? Si me dan una pieza de reggaetón interesante, voy a estar excitado para hacerle algunas cosas"

Rui: "Lo que me gusta del reggaeton y de la música urbana es la historia, de cómo se han ido formando. Lo urbano y el rock están conectados históricamente y en las fusiones están las nuevas formas. Me gusta entender la música como una terapia que no distingue de snobismo ni de posiciones jerárquicas. Es absurdo confrontar la música"

La sociedad a veces discrimina a los que escuchan reggaetón o rock ...

Genko: " Me parece subhumano tratar de criticar a alguien o menospreciarlo porque no le gusta un género"

Rui : "Hay letras que son agresivas, pero el rock en realidad tiene muchas expresiones que son cuestionables. Es absurdo que un rockero diga que el reggaetón es música del diablo cuando pasó lo mismo con el género que defiende a lo largo de la historia. Las generaciones y el mundo cambian y la música es reflejo de ello"

Para promocionar su nuevo disco el grupo ha realizado el video de “Como un fantasma”, disponible ya en YouTube, y que ha sido dirigido por Giacomo Cochella de Espíritu.

EL DATO: 'Tourista' presentará oficialmente su nuevo disco, “Fantasmas”, en un festival especial, el sábado 5 de octubre en Plaza Arena de Surco (costado del Jockey Plaza), junto a 22 de los grupos más importantes de la escena local. Las entradas se venden en Teleticket.