Tula Rodríguez afirma que su programa tiene más rating que Amor de verano

Tula Rodríguez comentó que está contenta con la sintonía del programa ‘En boca de todos’ y señaló que el rating ‘está por encima’ del espacio conducido por Tilsa Lozano y Gino Pesaressi, ‘Amor de verano’.



¿Cómo te has sentido en la primera semana del programa?

Bien, tranquila y adaptándome de a pocos. Mis compañeros son chéveres conmigo y yo feliz en mi trabajo.



Cada día se te ve con más ‘cancha’ en el programa... ¿Tuviste temor al inicio?

Al inicio siempre da miedo, es normal.



Sabemos que el encendido en verano es bajo, pero ¿estás contenta con el rating?

Hasta donde sé... vamos por encima (de ‘Amor de verano’).



¿Tomas con humildad la sintonía y respaldo del público?

Todo con tranquilidad, humildad y mucha calma. Nada de soberbia ni altanerías.



‘En boca de todos’ es un programa variado. ¿Crees que la gente está saturada de los espacios de espectáculos?

Hay de todo un poco, tampoco vamos a negar que a la gente le gusta los espectáculos, pero creo que hay que variar un poco y darle otro tono para no estar tocando algunos temas. Eso de ‘con quién se acostó tal persona’ me parece muy fuerte (en alusión a la reciente pelea de Daniella Cilloniz y Tilsa Lozano).