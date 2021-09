Tula Rodríguez vuelve al ruedo: Magaly la ‘ampaya’ con su expareja Gino Barbieri en Miami

Un año después del fallecimiento de su esposo Javier Carmona, Tula Rodríguez parece haber vuelto a abrir las puertas de su corazón. Las cámaras de Magaly la captaron junto a su expareja Gino Barbieri en los Estados Unidos.

“Tula Rodríguez se vio con su ex Gino Barbieri en visita relámpago a Miami”, dice el avance del programa de la ‘urraca’ que lanzará el supuesto ampay esta noche.

En las imágenes se observa a Tula sosteniendo una conversación con Gino en lo que parece ser un restaurante. Las risas y la confianza evidencia la buena relación que tiene la conductora de televisión con su expareja.

La relación entre Tula Rodríguez y Gino Barbieri no ha sido mediática, sin embargo, la exvedette reveló años atrás que su romance terminó debido a que Cathy Sáenz, conocida como ‘la mamacha’ fue la manzana de la discordia.

La exproductora de Esto es Guerra fue captada besando y coqueteando con Barbieri, entonces pareja de Tula.

“Fue muchos años atrás, ya ni lo recuerdo. Hay cosas que uno guarda en el baúl de los recuerdos. Ha sido hace muchos años. Yo ya había terminado con él también. Me da roche hablar de mi ex. ¿Si me atrasó? Tú qué crees (entre risas asentó la cabeza). Hay una relación cordial con ella ahora, la veo y la saludo”, dijo en aquel entonces.

TULA QUIERE DARSE UNA OPORTUNIDAD EN EL AMOR

Tula Rodríguez se ha mostrado en varias ocasiones receptiva al amor. Durante una secuencia con un psicólogo en su programa ‘En Boca de Todos’, la conductora afirmó que quiere darse una oportunidad para rehacer su vida.

“Hoy estoy soltera, obviamente me quiero dar una oportunidad en el amor, no lo voy a negar, estoy en una etapa diferente de mi vida... Tengo familia, ya tengo una casa, unas propiedades, unos autos... La verdad es que nos volvemos más elitistas con quien se acerca a nuestra vida, lo escaneamos más”, sostuvo.