'Tula Rodríguez aprovecha la situación', afirma Daniela Cilloniz | FOTOS

Daniela Cilloniz indicó que Tula Rodríguez se estaría aprovechando del estado de salud de su esposo, Javier Carmona, al pedir la administración de todos sus bienes, y le sugirió que no se deje llevar por su egoísmo.

Ella, además, contó que conoce muy bien a Tadeo, hijo de Javier Carmona, pues el joven mantuvo una relación amorosa con su hermana menor.

“Tadeo ha estado bastante tiempo con mi hermana y es como un hijo para toda mi familia. Me da mucha pena la situación que están pasando por la salud de su papá y los pleitos, que no es sano para nadie. Ojalá que la justicia le dé la razón a ellos (hijos), porque es lo que su papá quería”, precisó.

A Tula la están calificando como una mujer interesada en redes sociales…

No conozco a Tula. Solo por televisión, sé que le va bien, tiene varios negocios y creo que puede seguir adelante sola. No sé si estará actuando por ambición, creo que está velando por el bienestar de su hija, pero si se casó por bienes separados, lo que tiene el padre le corresponde a sus hijos. Lamentablemente por plata saltan las verdaderas intenciones de las personas y ahí empiezan los problemas.

¿Qué le sugieres a Tula?

Que respete la decisión que tomó Javier, que los bienes eran separados y si hoy en día (Carmona) no se puede hacer cargo de las propiedades, que sean los hijos los responsables de ello. Hay que respetar eso (la voluntad de Javier) y no aprovecharse de la situación de que si el esposo está incapacitado puede agarrarse todo. Creo que se está aprovechando de una situación lamentable. Estoy totalmente a favor de los hijos.

HABLA LA 'URRACA'

Por otro lado, Magaly Medina restó importancia al pedido que hizo Tula Rodríguez, quien pidió que tengan piedad y respeto al referirse sobre la salud de su esposo Javier Carmona y sobre la disputa por los bienes.



“Es un caso civil, así que por tanto es un caso público. Además, que no solo involucra a ella, sino también a Javier Carmona, que es un hombre que es conocido porque estuvo casado con un personaje tan mediático como Gisela Valcárcel. Si esta pugna fuera un pedido de interdicción, nadie se opusiera y la familia estuviera de acuerdo, entonces no habría ningún problema, pero hay la oposición de los hijos de Carmona. Entonces, ¿por qué no hacer pública esa oposición de estos chicos?, quienes también denuncian que ella no está perennemente al cuidado de su padre”, sostuvo Medina.