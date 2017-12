Tula Rodríguez quiere bajar de peso para conducir programa junto a Maju Mantilla [FOTO]

Tula Rodríguez desea lucir figurita cuando reaparezca como conductora de televisión . La actriz contó que este año que viene se concentrará en bajar de peso, para lucir las piernas cuando aparezca al lado de Maju Mantilla conduciendo ‘En boca de todos ’.

“En su momento yo no busqué a Valentina y Dios me la mandó. Ahora es complicado (para tener otro bebé), no creo que haya tratamiento ni nada. Más bien, debo concentrarme en bajar de peso para el verano y lucir las ‘yucas’ por el nuevo reto que se presenta con ‘En boca de todos’”, refirió la conductora Tula Rodríguez.

Asimismo, Tula Rodríguez contó que ya no está tan presionada por encargar a la cigüeña, pues tiene dos ‘hijos’ jóvenes (los de su esposo Javier Carmona) que la harán una abuela joven.

Cuenta que Javier es un hombre maravilloso, pero su matrimonio tuvo sus remezones. Cuenta que Javier es un hombre maravilloso, pero su matrimonio tuvo sus remezones.

“Me hubiera encantado tener otro hijo, pero son cosas que yo no decido. Ya me hice a la idea, tengo a Valentina, a Tadeo y Lucas que son grandes e imagino que seré una abuela joven. Si Dios no me ha dado más hijos, seguro que tendré unos nietos”, comentó Tula Rodríguez.

A su vez, Tula Rodríguez dijo que en la serie ‘Cumbia pop’, que se estrena este 2 de enero, hará el papel de una psicóloga.

