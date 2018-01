Tula Rodríguez: "Que se agarre la competencia" [VIDEO]

Tula Rodríguez dijo que está más que lista para la conducción de ‘En boca de todos’, que hoy a la 1 de la tarde inicia su nueva etapa, y le recomendó a la competencia ‘que se agarren porque venimos con todo’.



¿Tula, cómo van esos nervios? ¿Siguen ensayando?

No, hemos ensayado el día viernes y la verdad es que estamos apostando a que todo salga lo más natural que se pueda el día lunes (hoy)... el sábado estuve en la playa, ya después del temblor me vine corriendo a Lima, a mi casa.



¿Ya estás con ganas de arrancar, con todos los nervios encima?

No, la verdad, tranquila.



No la tendrán fácil porque tienen como competencia a Tilsa y su ‘Amor de verano’.

Nada, la competencia se respeta, pero que se agarren porque ya llegó ‘En boca de todos’.



¿Qué tal la química con Maju?

Bien, ella es super buena onda



Además, ya han interactuado, pero tú como invitada...

Sí, pero es distinto ser compañeras. Las invitadas todo bien, pero ser pareja en la conducción es otra cosa. Ella es muy agradable y eso hace más fácil para acoplarme.



En esta nueva temporada de ‘En boca de todos’ también estará ‘Carloncho’ y la cuota de humor la pondrá la actriz Patricia Portocarrero. (M. Casas)

