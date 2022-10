La bronca entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel trajo a colación el nombre de Tula Rodríguez, quien en el 2007, estuvo involucrada en un escándalo de infidelidad con Javier Carmona, entonces esposo de la señito.

No obstante, la conductora de ‘En boca de todos’ se mostró en su programa cantando y bailando un conocido tema de Olga Tañón, cuya letra dice: “Que digan lo que quieran de mí ¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí?...”.

Más temprano, Tula compartió un contundente mensaje: “ Si algo he aprendido en esta vida es que la mentira siempre se pone en contra de quien la inventa ”.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Tula Rodríguez?

Según la ‘urraca’, Gisela Valcárcel se sinceró con ella sobre la infidelidad de su pareja y Tula Rodríguez durante un encuentro que tuvieron en Miami.

“ Tula se lo quitó y me lo contó, ella me lo contó todo, por eso es que además yo siempre la defendí de cada marido que le ponía los cachos . Yo acá contaba la verdad y yo hasta a la misma Tula la he encarado acá porque tuve la versión de ella (Gisela)”, expresó.

