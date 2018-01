Tula Rodríguez: tuitero le dice 'color chaufa' y ella contesta de esta forma [FOTOS]

La conductora Tula Rodríguez, quien es una de las protagonistas de la serie Cumbia Pop, respondió a un usuario de Twitter que escribió que ella tenía 'color chaufa'. El asunto, lejos de lo que podría pensarse, empezó con un mensaje en dicha plataforma sobre la presencia del exmandatario Alberto Fujimori en el distrito de La Molina.



La usuaria @anamaria_mv10 fue la primera en poner 'color chaufa' en Twitter para referirse a las personas que viven en los conos de Lima. "Vecinos de La Molina los pitucos jamás van a pitear solo los color chaufa que son de conos y se creen pitucos del siglo XXl porque viven en La Molina vayan a llorar a otra parte página rojimia del NO A KEIKO creen que somos estúpidos (sic)", fue lo puso en la plataforma de microblogging.



Ante ello, el usuario @OsoNazi lanzó un comentario racista que hacía mención a Tula Rodríguez. "¡¡¡Qué tuitazoooo!!! El mejor para empezar bien el año... ¡Y eso de color CHAUFA no pudo ser mejor! Ojalá la chola @tulaperu, que viene directamente de El Agustino, no se achore ni se sienta aludida", indicó.

Tula Rodríguez

No te preocupes no me siento aludida y solo como info yo no vivo en la Molina !! 👍🏼 https://t.co/oqJUu7Namj — Tula Rodríguez (@tulaperu) 5 de enero de 2018

Tula Rodríguez no tardó en contestar al tuitero, algo que hizo de una forma muy educada. "No te preocupes no me siento aludida y solo como info ¡¡yo no vivo en la Molina!!", escribió en Twitter.



Hay que mencionar que @OsoNazi tiene muchos mensajes del mismo corte. Para respaldar esto, te dejamos unas capturas que hicimos.

