Tula Rodríguez arrancó en En Boca de Todos el lunes pasado, en la nueva temporada del programa para este 2021. La conductora aseguró que está feliz de regresar a la pantalla chica y que se divierte mucho con sus compañeros.

“El programa es todo un show todo el tiempo, nos matamos de risa y hacemos tonterias”, dijo antes de presentar a Ricardo Rondon y Carloncho personificados como diablos, en una nota para Estás en Todas.

En ese momento, Tula fue consultada por un enlace que realizó con Maju Mantilla, quien apareció acompañada de su esposo desde Zorritos, donde tienen un hospedaje. La exvedette se desvivió en halagos para Gustavo Salcedo causando la sorpresa de todos.

“Qué verguenza amiga, este año estoy demasiado coqueta”, reconoció Tula Rodríguez sin esperar que Carloncho la vacilara: “¿Este año no más? A mí no me deja en paz”, dijo a modo de broma. Ricardo Rondón también aprovechó la oportunidad para trolearla: “Los viejitos estamos de moda y Tula está mirÁndome”, bromeó.

“Es que el esposo de Maju es muy guapo y voy a decir algo, yo lo conozco antes que Maju. Yo siempre lo veo en el Regatas sin polo, todo creído, todo absoluto”, dijo la conductora de En Boca de Todos.