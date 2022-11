Tula Rodríguez organizó una fiesta para el cumpleaños número 14 de Valentina el 23 de noviembre y compartió los videos de cómo festejaron. Además, se encontraron con amigos de la menor y familiares por parte del fallecido Javier Carmona.

“ Fue un lonche chiquito, bonito, con las personas importantes para Vale, estoy muy contenta ”, comentó. De igual manera, explicó que dos invitados no pudieron asistir a la celebración. “Me hubiera encantando grabar detalles, pero cuando la reunión es íntima y privada no se graba (...) faltaron dos personitas que hubiera sido lindo que vengan, pero a veces hay cosas que no se pueden”, comentó.

Por otro lado, Tadeo Carmona, hijo de Javier Carmona y Paola Bisso, visitó a su media hermana y la exconductora de televisión publicó la imagen de ellos dos. “Qué se vengan muchos más, ella feliz de ver a su hermano” , escribió.

Tula felicita a su hija por cumpleaños

Tula publicó una imagen donde felicitó a su hija a través de redes sociales. “14 añoteesssss cumples hoy...Mi @valeperuoficial hermosa, eres el mejor regalo que Dios me envió, el complemento perfecto para nuestra familia”, señaló.

“Eres ya una señorita y solo deseo que Dios te siga cuidando en cada paso que des, que sepas que puedes contar conmigo en todo tiempo porque eres mi motivo de vida... y como te dijo tu papi “Pase lo que pase Todo va estar bien”, él cuida de ti siempre 🙏🏼 eres bendición en nuestras vidas. Te amo”, finalizó.