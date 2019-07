Tula Rodríguez cuadró a Rosángela Espinoza: "¿Sabes por qué ganaste 'El Gran Show'? Porque yo no acepté ir"

Rosángela Espinoza jugó con fuego y terminó quemándose. La participante de Esto Es Guerra provocó a Tula Rodríguez en el programa En Boca de Todos asegurando que ella era la mejor participante del concurso de baile 'Divas'.

Todo comenzó cuando la 'chica selfie' se jactaba de sus dos campeonatos en 'El Gran Show' de Gisela Valcárcel. Rosángela Espinoza indicó que ella había sido la única que había levantado dos veces la copa del programa de baile.

Ante esto, Ricardo Rondón le pidió a Tula Rodríguez decir algo y dar argumentos responderle a Rosángela Espinoza. Como El Gran Show es programa de Gisela Valcárcel, la recordada 'Peludita' prefirió no decir nada.

"Si respondo vamos a tener problemas". Debido a que Rosángela Espinoza continuó presionándola para que dé una respuesta, Tula Rodríguez fue contundente: "¿Sabes por qué tú has ganado El Gran Show?Porque yo no acepté ir".

Esta respuesta sorprendió a todos los participantes y conductores de En Boca de Todos. Rosángela Espinoza, al no saber qué decir, optó por cambiar de táctica y dijo que Tula Rodríguez ya pertenecía a otra generación.

Rosángela Espinoza: Nosotros somos los millenial y centennial...



Tula Rodríguez: Eso sí es verdad. ¿Qué edad tienes amor?



Rosángela Espinoza: Yo tengo 29 años bien puestos.



Tula Rodríguez: Bueno, ya estás raspando los 30, así que te voy a contar todo lo que he hecho cuando tenía 29 años.



Rosángela Espinoza: Yo tengo 5 años trabajando en la TV ¿Y tú?



Tula Rodríguez: No, yo no. Yo trabajo desde los 15. Y si te digo todo lo que yo había hecho cuando tenía tu edad, te vas a quedar callada.

En varias oportunidades se ha especulado sobre la presencia de Tula Rodríguez en El Gran Show por su destreza en el baile. Gisela Valcárcel ya ha invitado a las parejas de sus ex como Viviana Rivasplata y Melissa Loza.